Российский журналист Алексей Пивоваров снял спецвыпуск "Почему под "Батькой" зашаталось кресло"
Российский журналист из "Редакции" Алексей Пивоваров снял спецвыпуск о том, что в последние месяцы происходит в Беларуси.
Фото: Сергей Никрашевич. Источник: https://www.b-g.by
Если коротко, то традиционная "ария московского гостя" в жанре Киселева не получилась. Да и Пивоваров - серьезный человек с репутацией честного журналиста. В его фильме рассказывали белорусы. Автор взял интервью у политиков, оппозиционеров, журналистов, пообщался с "людьми из толпы" - "народца". Словом, надо смотреть.
У спецвыпуска уже больше 300 тысяч просмотров на YouTube.
"Белорусский партизан"
21:17 25/06/2020
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