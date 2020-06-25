Если коротко, то традиционная "ария московского гостя" в жанре Киселева не получилась. Да и Пивоваров - серьезный человек с репутацией честного журналиста. В его фильме рассказывали белорусы. Автор взял интервью у политиков, оппозиционеров, журналистов, пообщался с "людьми из толпы" - "народца". Словом, надо смотреть.

У спецвыпуска уже больше 300 тысяч просмотров на YouTube.