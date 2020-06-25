Снова обыскивают дом Эдуарда Бабарико. Делаем ставки на сумму, которую найдут в доме?
Вечером 25 июня Александра Зверева написала в Facebook, что «cнова идет обыск в доме Эдика на Вяче».
Фото Google.Maps
Особняк в деревне Мочаны возле водохранилища Вяча зарегистрирован на Эдуарда Бабарико, пишет gazetaby.com Его отец, претендент в президенты Виктор Бабарико при регистрации инициативной группы сообщил, что живет в этом доме.
Обыск в особняке сотрудники ДФР уже проводили 18 июня. В тот день Виктор Бабарико и его сын были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Правоохранители расследуют «дело Белгазпромбанка».
Напомним, что на даче Сергея Тихановского третья присланная следственная бригада сумела найти 900 тысяч долларов.
19:26 25/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение