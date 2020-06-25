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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Снова обыскивают дом Эдуарда Бабарико. Делаем ставки на сумму, которую найдут в доме?

Вечером 25 июня Александра Зверева написала в Facebook, что «cнова идет обыск в доме Эдика на Вяче».

Фото Google.Maps

Особняк в деревне Мочаны возле водохранилища Вяча зарегистрирован на Эдуарда Бабарико, пишет gazetaby.com Его отец, претендент в президенты Виктор Бабарико при регистрации инициативной группы сообщил, что живет в этом доме.

Обыск в особняке сотрудники ДФР уже проводили 18 июня. В тот день Виктор Бабарико и его сын были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Правоохранители расследуют «дело Белгазпромбанка».
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