Продолжение конфронтации с Москвой ставит под сомнение признание итогов беларуских выборов, жёсткую позицию по ценам на углеводороды и подразумевает гибридную угрозу со стороны России.





Политолог Сергей Марцелев по просьбе Беларускай праўды прокомментировал визит Лукашенко в Москву.





- С какими надеждами Лукашенко возил свое семейство в Москву?





- Семейный формат визита давал все основания считать, что главы государств предварительно договорились о попытке решить возникшие противоречия. Как во время недавнего телефонного разговора, так и в результате визита Лаврова. Сигналы накануне поездки в Москву были противоречивыми, но дипломатические усилия МИД РФ давали шанс на разморозку отношений.





Хотя звучало и другое – во время посещения Бреста Лукашенко опять резко раскритиковал Россию, которая, по его версии саботирует поставки для барановичского авиаремонтного завода. Неофициально стало известно, что в ходе общения с гродненской вертикалью официальный глава государства рассказывал, как не хотел отвечать на телефонные звонки из Кремля.





Действительно, о двусторонней встрече Путина и Лукашенко СМИ ничего не сообщают. Но учитывая, что Лукашенко прибыл в Москву заранее, уже вчера вечером, можно предполагать, что Александр Григорьевич всё-таки пообщался с Владимиром Владимировичем. Только итоги не устроили обе стороны и публично об этом не сообщили. Во всяком случае пока.









- Лукашенко с тремя сыновьями побывали на военном параде в Москве. В ответ получили весьма холодное приветствие хозяина Кремля: Путин не поздоровался с Николаем Лукашенко, а с Александром Лукашенко не провел встречу один на один. Как, например, с президентом Сербии. Чем вызван холодный душ?





- Действительно, на публике оба лидера демонстрировали дистанцию и отчуждённость, а Лукашенко младшего, папиного любимца, Путин обошел рукопожатием. Красноречиво выглядело и то, что трёхпроцентный патриарх покинул Москву, не оставшись на банкет.





Разумеется, продолжение конфронтации с Москвой ставит под сомнение признание итогов беларуских выборов, жёсткую позицию по ценам на углеводороды (не уберут премиальную доплату 20 долл. за тысячу куб.м. газа для Газпромтрансгаза-Беларусь, цены на нефть привяжут к объему купленного до конца года сырья, отучая от диверсификации и американо-саудийской альтернативы) возможно, закрытие рынков и транзита для экспорта товаров из Беларуси.





Предполагается даже некая версия гибридной интервенции со стороны восточного соседа. Да и закрытые с Россией границы заставили вернуться в депрессивные регионы страны беларуских рабочих, работавших в РФ, это потенциальный резерв протеста к выборам. Более определенно можно будет прогнозировать по итогам голосования поправок в Конституцию РФ 1 июля.





- Для Лукашенко что означает холодный прием Путина?





- Разумеется, визит в стиле “холодной воды” может усилить эрозию и шатания внутри властной вертикали. Для касты чиновников Лукашенко всегда был важен как эффективный переговорщик с Москвой и на этом основана их лояльность. По итогам первого квартала 2020 рукопожатными в Кремле остались Румас и Мясникович, что, возможно, и стоило премьеру должности.





Опасаясь вмешательства в президентскую кампанию Лукашенко вряд ли остановит репрессии, направленные на протестующих. Возможно, вслед за Белгазпромбанком удар нанесут по другим дочерним компаниям Газпрома в Беларуси и банкам с долей российского капитала.







