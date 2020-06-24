На вопросы журналистов Валерий Цепкало ответил в ходе вебинара, организованного Пресс-клубом 23 июня.

О генпланах городов и качестве строительства

Генпланы белорусских городов разрабатывает один институт – монополист из Минска. Как вы считаете, насколько большое влияние на строительство, архитектуру, генплан городов должно иметь местное население?





– На уровне города вся застройка должна вестись с соблюдением всех городских требований, и, естественно, граждане должны быть вовлечены в этот процесс. Что касается генпланов, то у нас их просто нет. Постоянные изменения, которые вносятся в тот же генплан Минска, говорят о том, что его не существует.





В столице, где у меня находится квартира, произошло уплотнение застройки в восемь раз по сравнению с тем генпланом, который был разработан лет 25 назад. Там, где были предусмотрены детские площадки, скверы, спортивные площадки – ничего этого не осталось, все это было уплотнено. Поставили относительно примитивное жилье, полностью уничтожив инфраструктуру обитания для жителей Первомайского района.





Надо остановить уплотнение, изменение генпланов городов. Например, застройщик, который ведет строительство рядом с парком Челюскинцев, продает здание с видом на парк. Вы вкладываете в него безумные деньги с расчетом на прекрасный вид из окна. Купили его, а потом в генплан вносят изменения, и прямо перед вашими окнами ставят еще одно здание, и вместо лесного массива из окна вы видите стену другого дома. Генплан сейчас – это объект манипуляции в руках у недобросовестных застройщиков.





То, что мы не умеем строить, – 100%. После войны строили лучше, чем сейчас. Панельное домостроение, которое сейчас имеет место быть, – это дешевое примитивное жилье. Сегодня существуют такие технологии строительства, которые позволяют за такую же цену возводить качественное красивое жилье, и я это видел на примере многих стран. Это говорит о чудовищной неэффективности управления в строительстве в Беларуси.





В строительстве надо менять все подходы. Надо приглашать экспертов, и стесняться это делать не стоит. Вашингтон пригласил же французских архитекторов, благодаря которым и построился Вашингтон. А японских архитекторов приглашали для разработки Абу-Даби. Здесь надо использовать лучшие мозги, которые существуют в мире в области градостроительства.

Об убыточных предприятиях

Во многих белорусских городах есть убыточные предприятия, но от которых зависят его жители, которые являются градообразующими. Что с ними делать?





– Когда мы финансируем убыточное предприятие, мы финансируем не люде мы даем деньги именно убыточным предприятиям. Представьте, у нас есть какой-то завод и он производит подшипники, которые ломаются, никому не нужны. Но там работают люди, которые производят убыточную продукцию. Финансирование идет. При этом фонд зарплаты на таких предприятиях составляет всего 10% от этих денег. На процентов 80 мы финансируем зарубежных производителей (покупая, например, станки, краску), еще 10% получает это предприятие для формирования добавленной стоимости. И только 10% уходит на оплату труда.





К тому же деньги, которые выделяются на это предприятие, не берутся из космоса. Из-за высоких налогов они изымаются у людей, у эффективных предприятий.





Когда происходили кризисы, в мире делали не так. Финансировали не заводы, а только фонд оплаты труда. А для переобучения людей, привлечения эффективных собственников есть много способов.





Такие предприятия надо обязательно акционировать, должна быть их реструктуризация. Инвестиции – это синоним вложения в долю, инвестиций не бывает по-другому.





Если инвестор производит модернизацию, создает новые рабочие места – это хорошо. Государство должно выбросить флажок только в том случае, если инвестор купил завод для того, чтобы его закрыть.





Как делали в Китае? Сначала 10% акций отдали, потом 20%. В результате капитал входит, причем входит под очень низкий процент. А у нас, чтобы предприятие взяло кредит на покупку чего-то, банки выставляют около 17% годовых. Такая система только для банков хороша. Они живут хорошо, многое могут себе позволить. Но заводы оказываются в плохой ситуации.





Надо развивать прорывные предприятия, поддерживать точки роста. Вот что было бы, если бы мы до сих пор поддерживали производство лаптей? Вместо того, чтобы шить одежду, обувь, мы бы шили никому не нужные лапти. Главная проблема убыточных предприятий в том, что мы даем деньги туда, куда не надо давать. А у тех, кто развивается, мы их забираем.

Об умирающих деревнях

Как вы относитесь к проблеме умирающих деревень? Поможет ли ее решить частная собственность за землю?





– Думаю, поможет. Помогло ведь освоить Сибирь, когда людям приходилось ехать туда, где не было вообще никакой инфраструктуры.





Это может дать хороший шанс для многих белорусов. Это то, о чем мечтал Якуб Колас в поэме «Новая Земля»: что каждый белорус может ощутить свою страну только если будет ощущать под ногами землю, которую он сможет обрабатывать и которая будет являться самой большой ценностью в его жизни.





Не буду уходить в мировую практику, но уверен, что в Беларуси должно развиваться фермерское хозяйство с шансом потом получить эту землю в собственность. На мой взгляд, должен быть установлен пятилетний период, в течение которого земля сначала дается в аренду. И если человек ее обрабатывает, улучшает, тогда она оформляется в собственность. Наверное, нужны минимальные и, может быть, максимальные размеры владения землей для физических и юридических лиц – чтобы никто не мог скупать землю и спекулировать ею.





Колхозно-совхозный строй себя изжил, он никогда не был эффективным и может существовать только при больших дотациях.

О местном самоуправлении

Каким вы видите наиболее оптимальное административно-территориальное деление Беларуси? Как относитесь к проекту упразднения областей и переходу к 15 поветам и 6 городским округам?





– Я не считаю это чем-то принципиальным. Важно не то, как происходит территориальное деление, а то, какие полномочия остаются на местах. Это самое принципиальное.





На мой взгляд, должна произойти реформа местного самоуправления, и эта реформа должна заключаться в том, что местные органы власти должны избираться непосредственно на местах, а не назначаться из центра. Надо, чтобы были сформированы так называемые попечительские советы, которые станут своеобразными парламентами. В них могут входить авторитетные люди города, которые будет следить за расходованием средств, которые остаются или должны оставаться в распоряжении местных органов государственной власти. Тогда сами граждане будут определять, сколько денег тратить на госаппарат, сколько направлять на ремонт моста, дороги и т.п.





Но самое главное – в мэрии города должно оставаться как минимум два налога. Первый – это налог с продаж: так называемый НДС должен быть заменен налогом с продаж, и все, что продается в магазинах этого города, должно оставаться в нем, а не уходить в центр. Второй – это налог на прибыль с предприятий.





А республиканский бюджет должен формироваться за счет подоходного налога, который, с моей точки зрения, должен составлять 10%.

О том, как «подтягивать» регионы

Ни для кого не секрет, что регионы, небольшие города отстают по уровню зарплат, развитию инфраструктуры от более крупных, не говоря уже о столице. Нужно ли что-то в этом плане менять или это закономерность?





– Мне нравится региональная структура в развитых странах. Например, в США и Европе, где нет разницы в том, где ты находишься. Развитость инфраструктуры, количество ресторанов, гостиниц, качество жилья, дорог – это не зависит от того, крупный это город или какой-то небольшой населенный пункт.





Секрет заключается в том, что сейчас у нас финансирование регионов осуществляется по остаточному принципу. В Украине, например, все по-другому. Там деньги оставляют в распоряжении местных органов власти. И один мой приятель, который является членом наблюдательного советов в одном из муниципалитетов, рассказывает, что они уже не знают, как потратить деньги. И школу отремонтировали, и дороги начали делать. В Украине сделали элементарное – перестали все отдавать в Киев, а оставили в распоряжении на местах. На мой взгляд, именно это будет подталкивать к тому, чтобы уровень развития инфраструктуры в маленьких городах и небольших населенных пунктах начнет подтягиваться к тому, что мы видим в больших городах.

О том, как людям проводить мирные собрания

Как должно быть гарантировано право белорусов на мирные собрания: по заявительному или разрешительному принципу?





– Я считаю, что это должен быть заявительный принцип. Провести демонстрацию, выразить свое мнение – это конституционное право граждан.





Возможно, некоторые места надо будет исключить, хотя я и здесь не уверен, что это нужно делать. Надо посмотреть на опыт демократических стран.





О выборах и оппонентах

Кого вы считаете самым сильным своим оппонентом на предстоящих президентских выборах?





– Я хочу просто сформулировать свое видение, свою программу. Здесь все будет зависеть от мнения избирателей, от того, чья программа будет соответствовать их ожиданиям.





Могли бы вы снять свою кандидатуру в пользу того же Виктора Бабарико?





– Моя позиция заключается в том, что мы должны представить белорусскому обществу максимальный спектр видения возможного развития Беларуси, чтобы у нас не происходила фокусировка на одном или двух кандидатах. Я считаю, что, чем более широк спектр мнений, тем лучше будет для белорусской общественности. Как когда-то сказал Конфуций, «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». И мне кажется, что это правильно, это нормально. Если вы приходите на рынок, вы ведь не хотите видеть один или два сорта помидоров. Вы хотите, чтобы выбор был максимальным, чтобы было из чего выбирать.





Во втором туре – да. Если во второй тур пройдет более успешный претендент, то в этом случае я поддержу любого альтернативного кандидата (если это не буду я). Если же во второй тур пройдем я и Бабарико, то мы будем конкурировать перед избирателями за видение будущего. Это видение имею я и имеет, наверное, он. У меня есть своя программа, у Бабарико – своя.

Чего ждете от 9 августа?

– Я ожидаю честных прозрачных выборов. Того, что граждане придут на участки и выберут свое видение будущего Беларуси, основываясь на программах кандидатов (надеюсь, многочисленных кандидатов).







