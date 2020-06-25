В Минске задержали соратника Статкевича. Свидетели говорят, его избивали
25 июня в Минске задержали активиста Сергея Спариша.
Сергей Спариш, архивное фото
По словам свидетелей, при задержании его избили, выволокли из квартиры силой, сообщил Свободе активист Леонид Кулаков.
Сергей Спариш - соратник политика Николая Статкевича, лидера "Народной громады", который сейчас отбывает административный арест.
Также, по данным БХД, еще 30 суток административного ареста получила активистка Ольга Николайчик и новым арестом на 15 суток наказали сопредседателя БХД Павла Северинца. За что наказали активистов, их друзья еще выясняют.
17:17 25/06/2020
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