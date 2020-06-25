Сергей Спариш, архивное фото





Леонид Кулаков. По словам свидетелей, при задержании его избили, выволокли из квартиры силой, сообщил Свободе активист





Сергей Спариш - соратник политика Николая Статкевича, лидера "Народной громады", который сейчас отбывает административный арест.





Также, по данным БХД, еще 30 суток административного ареста получила активистка Ольга Николайчик и новым арестом на 15 суток наказали сопредседателя БХД Павла Северинца. За что наказали активистов, их друзья еще выясняют.