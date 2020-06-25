Штаб Бабарико: в дом на Вяче снова приехал ДФР





Виктора Бабарико. Об этом Свободе сообщили в штабе





Сообщений от ДФР о новом обыске или других следственных действиях не было.





Первый раз обыск в этом доме в деревне Мочаны, у водохранилища Вяча, проводили 18 июня. Виктор и Эдуард Бабарико при этом не присутствовали. В это время, как утверждало государственное телевидение, они уже были задержаны и "давали показания", но без присутствия адвокатов, которых к задержанным тогда не пускали — пустили только на следующий день.





Один из адвокатов Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский только через четыре дня попыток смог повторно увидеться со своим подзащитным в КГБ, куда его вызвали для "процессуальных действий".