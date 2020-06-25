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Штаб Бабарико: в дом на Вяче снова приехал ДФР

В доме потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына, руководителя его избирательного штаба Эдуарда Бабарико днем 25 июня снова появились сотрудники Департамента финансовых расследований.


Об этом Свободе сообщили в штабе Виктора Бабарико.

Сообщений от ДФР о новом обыске или других следственных действиях не было.

Первый раз обыск в этом доме в деревне Мочаны, у водохранилища Вяча, проводили 18 июня. Виктор и Эдуард Бабарико при этом не присутствовали. В это время, как утверждало государственное телевидение, они уже были задержаны и "давали показания", но без присутствия адвокатов, которых к задержанным тогда не пускали — пустили только на следующий день. 

Один из адвокатов Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский только через четыре дня попыток смог повторно увидеться со своим подзащитным в КГБ, куда его вызвали для "процессуальных действий".
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