Провластный эксперт назвал проблему с водой в Минске "диверсией" и предложил ввести ЧП и отменить выборы
Провластный политолог Алексей Дзермант разместил в соцсетях странный пост в связи с ухудшением качества воды в ряде районов Минска
"Очень странная ситуация с ухудшением качества воды в Минске. В связи с политической ситуацией напрашивается версия о сознательной диверсии.
Вспоминаются водные бунты из истории. В любом случае, нужно сейчас быть крайне бдительным и информационно разьяснять происходящее. Для меня очевидно, что ситуацию в стране пытаются серьезно раскачивать", - пишет Дзермант в своем Телеграме.
И делает выводы: "Предположение о диверсии - это звоночек номер 1. Звонки о заложенных "бомбах" на протяжении года - звоночек номер 2. Совершенно очевидно накрученные ожидания в СМИ какого-то трэша - звоночек номер 3.
Если так пойдет и дальше, не исключаю, что нужно вообще вводить чрезвычайное положение, отменять выборы и заняться масштабной чисткой пятой колонны. Нужно действовать жестко".
В связи с тем, что с арестом своего главного оппонента на выборах Виктора Бабарико Лукашенко сам загнал себя в угол и сам же сейчас нагнетает ситуацию, то как раз введение ЧП и отмена выборов были бы самым удачным исходом для Лукашенко.
Но для этого нужен повод. И ситуация с водой, если сфабриковать из этого "диверсию", повод вполне подходящий.
Тем более, что по версии белорусских силовиков, в 2006 году, как раз перед выборами, какие-то "террористы" уже пытались отравить минской водопровод при помощи дохлых крыс.
"Белорусский партизан"
15:56 25/06/2020
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