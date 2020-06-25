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Провластный эксперт назвал проблему с водой в Минске "диверсией" и предложил ввести ЧП и отменить выборы

Провластный политолог Алексей Дзермант разместил в соцсетях странный пост в связи с ухудшением качества воды в ряде районов Минска


"Очень странная ситуация с ухудшением качества воды в Минске. В связи с политической ситуацией напрашивается версия о сознательной диверсии. 

Вспоминаются водные бунты из истории. В любом случае, нужно сейчас быть крайне бдительным и информационно разьяснять происходящее. Для меня очевидно, что ситуацию в стране пытаются серьезно раскачивать", - пишет Дзермант в своем Телеграме.

И делает выводы: "Предположение о диверсии - это звоночек номер 1. Звонки о заложенных "бомбах" на протяжении года  - звоночек номер 2. Совершенно очевидно накрученные ожидания в СМИ какого-то трэша - звоночек номер 3. 

Если так пойдет и дальше, не исключаю, что нужно вообще вводить чрезвычайное положение, отменять выборы и заняться масштабной чисткой пятой колонны. Нужно действовать жестко".


В связи с тем, что с арестом своего главного оппонента на выборах Виктора Бабарико Лукашенко сам загнал себя в угол и сам же сейчас нагнетает ситуацию, то как раз введение ЧП и отмена выборов были бы самым удачным исходом для Лукашенко. 

Но для этого нужен повод. И ситуация с водой, если сфабриковать из этого "диверсию", повод вполне подходящий. 

Тем более, что по версии белорусских силовиков, в 2006 году, как раз перед выборами, какие-то "террористы" уже пытались отравить минской водопровод при помощи дохлых крыс. 
"Белорусский партизан"
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