



"Очень странная ситуация с ухудшением качества воды в Минске. В связи с политической ситуацией напрашивается версия о сознательной диверсии.





Вспоминаются водные бунты из истории. В любом случае, нужно сейчас быть крайне бдительным и информационно разьяснять происходящее. Для меня очевидно, что ситуацию в стране пытаются серьезно раскачивать", - пишет Дзермант в своем Телеграме.





И делает выводы: "Предположение о диверсии - это звоночек номер 1. Звонки о заложенных "бомбах" на протяжении года - звоночек номер 2. Совершенно очевидно накрученные ожидания в СМИ какого-то трэша - звоночек номер 3.





Если так пойдет и дальше, не исключаю, что нужно вообще вводить чрезвычайное положение, отменять выборы и заняться масштабной чисткой пятой колонны. Нужно действовать жестко".









Виктора Бабарико Лукашенко сам загнал себя в угол и В связи с тем, что с арестом своего главного оппонента на выборахЛукашенко сам загнал себя в угол и сам же сейчас нагнетает ситуацию , то как раз введение ЧП и отмена выборов были бы самым удачным исходом для Лукашенко.





Но для этого нужен повод. И ситуация с водой, если сфабриковать из этого "диверсию", повод вполне подходящий.





Тем более, что по версии белорусских силовиков, в 2006 году, как раз перед выборами, какие-то "террористы" уже пытались отравить минской водопровод при помощи дохлых крыс.