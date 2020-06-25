Борт № 1: еще один пролет порожняком





Виктор и Дмитрий Лукашенко удостоились места в ряду с менее титулованными ветеранами войны и труда, а также с весело улыбающимися суворовцами.





Картина получилась радостная. Вполне радостная, я бы сказал.













Поэтому вопросы о ценах на газ и оплате задолженности белорусской стороны, о собственности российской государственной монополии на территории суверенной, но все еще братской Беларуси, а также о том, кого же подразумевал генерал Тертель И. С., заявляя, что якобы имевшие место хищения в «Белгазпромбанке» крышевали «выше Газпрома», пока остались без ответа.





Но тут, как говорится, Владимир Владимирович Путин сам виноват. Нужно было подобрать другое время для соответствующего разговора. Не столь праздничное. Он ведь не дважды Герой Социалистического труда Владимир Иванович Долгих, который может, дай бог ему здоровья, и не дожить до следующей встречи с семейством Лукашенко.





Впрочем, как выясняется, подобрал и другое время. 30 июня. Под Ржевом будет открыт мемориал Советскому Солдату.





Помните, у Александра Твардовского:





Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте…





Вот туда, в это безыменное, можно сказать, болото приглашена семья главы все еще пока суверенного белорусского государства. И как найти время в столь напряженном графике, что даже телеграм-канал «Пул Шестого» знает, что времени этого – нет…





Тем более, что как раз к 30 или 31 июня у нас должен быть ответ, кого именно регистрирует Лидия Михайловна Ермошина в качестве кандидатов в президенты на судорожно продолжающихся президентских выборах.





Представляете, как себя будет чувствовать наш ПолШестой, если она вдруг его не зарегистрирует? Или зарегистрирует – но не только его? Как же после этого смотреть в глаза другу? Тот ведь может все не совсем верно понять.









… А так все красиво шло. Все аналитики и силовики надеялись, что ответ на главный вопрос будет получен. Дадут им убежище в случае чего – или хотя бы политическую «крышу» на случай продолжения чрезвычайного положения, граничащего с обстрелом в том самом «безыменном болоте»? Ответа нет.





Нет ответа. Впрочем, со времен великого украинского писателя Миколы Гоголя, Русь не дает ответа. Приходится постораниваться и безответно летать туда-сюда. Порожняком летать. С грузом ответственности перед детьми – но порожняком.





И только Кочанова не подвела. Она пообещала быть с ним до конца.





Уф. Даже от сердца отлегло. А могла бы и не пообещать.