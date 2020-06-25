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Кадровый день

Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщила пресс-служба президента.

Лукашенко назначил:

Ганевича Александра Дормидонтовича - чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации;

Молчана Андрея Леонидовича - чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Седукова Андрея Николаевича - председателем Кричевского райисполкома;

Лапутя Ильи Викторовича - генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвийская Республика);

Чеботаря Юрия Адамовича - первым заместителем министра экономики;

Никитиной Анжелики Александровны - заместителем министра экономики;

Лобарева Михаила Ильича - членом Брестского облисполкома;

Ивановой Светланы Константиновны - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.
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