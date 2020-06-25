Кадровый день
Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко назначил:
Ганевича Александра Дормидонтовича - чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации;
Молчана Андрея Леонидовича - чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Седукова Андрея Николаевича - председателем Кричевского райисполкома;
Лапутя Ильи Викторовича - генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвийская Республика);
Чеботаря Юрия Адамовича - первым заместителем министра экономики;
Никитиной Анжелики Александровны - заместителем министра экономики;
Лобарева Михаила Ильича - членом Брестского облисполкома;
Ивановой Светланы Константиновны - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.
15:55 25/06/2020
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