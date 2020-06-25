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Это от беспомощности: Караев обвинил в подготовке "революции" телеграм-каналы и... радио "Свабода"

Белорусская власть слишком далека от народа, причем не только Лукашенко, но и все его подчиненные. Чиновники не хотят или не в состоянии осознать простую вещь, что белорусы - не народец, а народ и никакие кукловоды нами не управляют. Это и есть гражданское общество, созревание которого власти проспали.


Уличные акции хорошо организованы, управляются через Telegram-каналы. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько попросил Караева прокомментировать критику действий МВД в интернете, передает госагентство БелТА. 

"Что предпринимает Министерство внутренних дел по информационному сопровождению целесообразности, правомерности и необходимости своих действий?" - спросил депутат. 

Министр отметил в целом неплохую работу пресс-службы МВД, но признал, что делать в этом направлении нужно еще больше.

Караев подчеркнул, что "люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы". В качестве примера он привел стрим "Радио Свобода" 18 июня. 


"Они заменили собой стримы Тихановского. В бегущей строке, с комментариями самоорганизовывались и организовывались с кем-то: "смещаемся вправо", "смещаемся влево" , "разрыв цепочки", - рассказал он.

При этом Караев обратил внимание, что они не уходили после того, как было объявлено, что пикет завершился.

"Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим "Радио Свобода", - пояснил глава милицейского ведомства.

Такие массовые мероприятия опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей. "А те, которые причастны, потом начинают доказывать, что "шли из магазина", - утверждает министр. 

Он привел несколько примеров, в том числе с врачом-онкологом, который оказался в месте проведения акции случайно. Но видео доказывает, что это не так, что мужчина стоял в цепочке осознанно. 

"Но сейчас модно прикрываться врачами. Врач лечит, а вы его, милиционеры, схватили. Наши идеологические оппоненты используют именно такие вещи", - заявил Караев.


Прокомментировал он и действия правоохранителей в Гомеле, гд были задержаны глухонемые. "Начальнику УВД сказал поехать и извиниться перед обществом глухонемых", - сказал министр. 

Он подчеркнул, что трогать этих людей не нужно было, даже если они осознанно встали в цепочку. "Мы должны быть выдержаннее в разы, в десятки раз. Потому что нас обвинить легко", - добавил министр. 

В интернете, по словам Караева, немало материалов, в которых работа ОМОНа представлена в искаженном виде. МВД планирует увеличить количество групп документирования, чтобы показывать контраргументы.
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