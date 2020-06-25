Власти наступают на телеграм: к администратору одного из самых популярных каналов пришли с обыском - он задержан
Сегодня Лукашенко в очередной раз заявил о вмешательстве в белорусские выборы со стороны России и Польши и обвинил Телеграм-каналы в распространении "жутких фейков"
Примерно в то же самое время появилась информация, что к администратору одного из популярных белорусских каналов "Беларусь головного мозга" пришли силовики с обыском.
"Друзья. К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу - пока неизвестно", - сообщает Телеграм-канал
Позже телеграм-канал сообщил, что Игорь Лосик задержан.
13:31 25/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение