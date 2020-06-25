Власти наступают на телеграм: к администратору одного из самых популярных каналов пришли с обыском - он задержан

Сегодня Лукашенко в очередной раз заявил о вмешательстве в белорусские выборы со стороны России и Польши и обвинил Телеграм-каналы в распространении "жутких фейков"