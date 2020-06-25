



Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне, заявил сегодня Лукашенко.





Высказываясь о ситуации в стране, он отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть.





Некоторые из таких вбросов, по словам Лукашенко, его просто удивляют: "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", цитирует Лукашенко БелТА





Речь идет о старшем сыне - Викторе Лукашенко. Ранее в сети появилась информация, что по состоянию на март 2012 года в одном из банков Цюриха на счету у Виктора Лукашенко было $840 млн - прим. БП





Александр Лукашенко обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, дескать, верят этим фейкам.





"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России, - добавил он. - Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это".









Лукашенко также заявил, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, но сами ведут себя якобы нечестно. "Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны.





И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко.





И посожалел, что Беларусь - не ядерная держава и угрожать кому-то ядерным оружием "мы не можем".