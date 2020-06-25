Как передает госагенство БелТА, высказываясь о текущей ситуации в стране, Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть. "Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", - заявил Лукашенко в четверг на совещании.





По словам президента, информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. "Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - продолжил он.





"По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах - Прим.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит", - отметил Лукашенко.





Ранее в отдельных телеграмм-канал была распространена информация и опубликован скриншот, указывающий на крупную сумму в швейцарском банке помощника президента по национальной безопасности, старшего сына президента, Виктора Лукашенко.