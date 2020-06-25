Кремль ждет от Минска доказательств вмешательства РФ в выборы в Беларуси
В Кремле не получали каких-либо аргументов, касающихся заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о вмешательстве в электоральный процесс в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверно, какие-то аргументы должна предоставлять сторона, которая (обвиняет)", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов о возможности расследования обвинений белорусской стороны о вмешательстве России в выборы.
Отвечая на уточняющий вопрос, не представила ли белорусская сторона аргументы, Песков сказал: "Это и заставляет задуматься, я бы сказал, обязывает задуматься".
"А что касается расследования, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живем", - добавил Песков.
Россия никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в электоральный процесс в Беларуси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника - Беларуси", - сказал Песков в четверг, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы вмешательстве России в выборы в республике.
13:24 25/06/2020
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