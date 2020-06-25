







"Наверно, какие-то аргументы должна предоставлять сторона, которая (обвиняет)", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов о возможности расследования обвинений белорусской стороны о вмешательстве России в выборы.





Отвечая на уточняющий вопрос, не представила ли белорусская сторона аргументы, Песков сказал: "Это и заставляет задуматься, я бы сказал, обязывает задуматься".





"А что касается расследования, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живем", - добавил Песков.



