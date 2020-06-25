Собирала подписи у прохожих на улице





Анна признаётся, что сама очень удивлена положительному решению по её заявлению. Девушка работает в коммерческой организации бухгалтером, а также является ИП и оказывает услуги по бухучёту. Документы для выдвижения в УИК — автобиографию со сведениями об учёбе и работе и подписи — новополочанка собрала всего за один день.





Анна Кожемяко: В пятницу я решилась на это всё, а в воскресенье был уже последний день подачи документов. В субботу я прошлась по соседям, но мало кто был дома, ведь выходной! Поэтому я просто вышла на улицу и спрашивала всех, кто был в моём районе. Говорила, что хочу быть их представителем в УИК, честно считать голоса и чтобы нас никто не обманывал. За час собрала необходимые подписи.





Еврорадио: А почему вы вообще решили выдвигаться?





Анна Кожемяко: Сейчас чувствуется, что в Беларуси есть какая-то отстранённость общества от правительства. Большинство людей аполитичны, и я тоже раньше была далека от политики. А зря: отголоски политических решений везде: и в ценах, и в доходах, и в качестве нашей жизни. Поэтому мне захотелось узнать процесс выбора президента моей страны лично. Подтолкнули также многочисленные истории о том, что выборы в нашей стране фальсифицируют. Потом я узнала о “Честных людях” из интервью Виктора Бабарико. Также мои друзья обсуждали эту тему не раз, вот я и заинтересовалась.





“В смысле вы не от организации? Так вам нельзя!”





Анна Кожемяко подавала документы в избирательный участок №5 Новополоцка на улице Школьной. Заявления рассматривали на очном заседании. Девушка решила прийти туда и понаблюдать за процессом. Это вызвало большое удивление у работников участка:





— Меня сразу на входе спросили: “Из какой Вы организации?” Я им отвечаю, что я не из организации, а подавала документы самостоятельно. На это мне говорят: “В смысле? Так вам нельзя!” Эта женщина куда-то ушла уточнять. Потом уже в списке пометили, что я выдвигаюсь от граждан, — описывает ситуацию Анна.





Девушка говорит, что на её участок претендовали 19 человек, а требовалось 16, поэтому был конкурс и каждое заявление комиссия рассматривала отдельно. Голосовали единогласно. Только к её кандидатуре возникли вопросы.





Анна Кожемяко: Сказали, что, скорее всего, опыта участия в УИК у меня нет. Но так как я там присутствовала, женщина из комиссии предложила задать мне вопросы. Расспрашивать меня начал мэр города Дмитрий Демидов. Он спросил, что меня сподвигло, понимаю ли я всю ответственность, смогу ли совмещат с аботой… Они привыкли выбирать людей, у которых уже есть опыт в этом деле.





Еврорадио: Как вы их убедили, что готовы?





Анна Кожемяко: Не знаю, как так вышло! Я не верила, что что-то получится, но вела себя мило. Сказала, что хочу, чтобы люди поверили в прозрачность выборов. Намекнула, что верю в их честность и хочу остальным это доказать. Выглядела безобидно, наверное!





В итоге кандидатура Анны Кожемяко набрала три “против” и пять “за”. За её выдвижение проголосовали Дмитрий Демидов и двое его заместителей.





“Приобретёте для себя новый опыт. Ждём от вас отдачи!” — так сказал мне мэр. Я, честно говоря, шокирована, что в Беларуси только два человека из “Честных людей” прошли в УИК”, — говорит Анна.





Члены участковых комиссий считают голоса, проводят заседания, заранее получают пустые бюллетени, сверяют списки избирателей, организуют приглашения прийти на участок и готовят его к голосованию. Их могут освободить от трудовой деятельности в период подготовки и проведения выборов с сохранением зарплаты.





За исполнение обязанностей на участке в свободное время членам комиссии платят за фактически отработанные часы, исходя из сметы расходов для участковой комиссии.





Нарушения при подсчёте голосов, если они будут, Анна Кожемяко обещает фиксировать всеми возможными способами, обращаться в вышестоящие инстанции и сообщать общественности. Не зря же она участвует в инициативе, которая называется “Честные люди”!