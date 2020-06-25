Об этом рассказал « Комсомолке » рассказал первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Токунага Хироки





- Господин посол, посольство Японии в Беларуси работает уже 17 лет, но только прошлой осенью введен статус посла. Что это изменило в белорусско-японских отношениях?





- Среди стран, образовавшихся после распада СССР, Беларусь стала одной из первых, где Япония открыла посольство, наряду с Казахстаном, Узбекистаном и Украиной. С тех пор двусторонние отношения постепенно развиваются, и с учетом изменения международной ситуации вокруг Беларуси в последние несколько лет Япония приняла решение повысить статус дипломатической миссии и направить в Минск Чрезвычайного и Полномочного Посла.





Надеемся, что это позволит выстроить более тесные отношения между нашими странами.





- Чем белорусы отличаются от японцев и что бы вы советовали белорусам перенять из вашего опыта?





- Все зависит от человека. В целом, японцы, наверное, больше любят перемены, постоянно хотят все улучшать, мы любим все новое. Думаю, что белорусам стоило бы перенять эту черту японцев. И Япония, и Беларусь - страны с развитым производством. Инновационный дух очень важен в стремлении к созданию хороших, забавных и удобных вещей. В Беларуси много квалифицированных кадров, и, на мой взгляд, у нас большой потенциал для сотрудничества.





Мне кажется, что, по сравнению с японцами, белорусы не любят перемен. Но в этом есть и свои плюсы. В отличие от Токио, в Минске я могу вести размеренную жизнь.





Японию часто называют «страной прошлого и будущего». Японцы бережно относятся к традициям, но в то же время внедряют новые технологии в разные сферы жизни.





Япония традиционно многому учится у других стран, а затем адаптирует это под себя. Приведу пример: мы заимствовали китайские иероглифы и создали на их основе собственную азбуку кана. С помощью иероглифов и азбуки мы создали отличную от китайской литературу. Этот дух и делает Японию уникальной.









«Конституция Японии не позволяет ограничивать право человека на свободу»





- 25 мая Япония отменила режим чрезвычайного положения, который ввела в начале апреля. Но люди продолжали свободно передвигаться, работали магазины, бары. Почему не ввели карантин?





- Конституция Японии не позволяет ограничивать право человека на свободу, поэтому юридически правительство может лишь «просить» придерживаться ограничительных мер. Думаю, позже мы рассмотрим вопрос о том, до какой степени можно ограничивать свободу людей в период эпидемии, но в настоящее время мы не можем ввести жесткий карантин.





Тем не менее, специалисты рекомендовали сократить контакты с другими людьми на 80%. Многие японцы добровольно соблюдают эти правила и переходят на удаленный режим работы, дистанционное обучение, стараются реже выходить из дома.





А учитывая тот факт, что многие магазины и бары временно приостановили работу, думаю, такой подход не менее эффективен, чем карантин.





- Япония довольно близко от Уханя, но вспышки удалось избежать. Возможно, причина в том, что японцы и в обычной жизни соблюдают дистанцию?





- Хоть в Японии и не вводили такие жесткие меры, как в Европе, мы старались придерживаться режима социального дистанцирования. Есть мнение, что в Японии не было вспышек, потому что у нас не принято здороваться за руку, обниматься, целоваться, а есть привычка часто мыть руки и носить маски.





Это не является для японцев чем-то особенным. Каждый год с наступлением весны наблюдается рост количества людей, страдающих от аллергии на пыльцу.





В Японии поллиноз - обычное явление, поэтому уже в феврале, когда начинает летать пыльца, нередко можно встретить людей в масках. Еще один пример: в школах дети, которые накрывают столы к обеду, обязательно надевают маски.





Другими словами, для японцев ношение масок - это обычное дело.





Среди других причин называют быструю локализацию очагов инфекции и сосредоточенность на недопущении ее распространения. Результаты исследований говорят о том, что не все зараженные COVID-19 люди передают вирус другим.





Среди зараженных, включая пациентов с бессимптомным течением заболевания, есть люди, называемые суперраспространителями. Их около 20% от общего числа инфицированных, но они заражают очень большое количество людей.





Когда в Японии возникали очаги инфекции, мы принимали меры по выявлению среди зараженных этих суперраспространителей и их изоляции.





Вспышек удалось избежать также благодаря хорошему доступу к медицинским услугам и высокому уровню их оказания по всей стране. Во многих больницах Японии есть возможность пройти компьютерную томографию, которая доказала свою эффективность при диагностике коронавируса у пациентов с бессимптомным течением заболевания.





«Финансовые учреждения при правительстве будут предоставлять беспроцентные займы»





- Япония понесла убытки из-за отмены туристического сезона цветения сакуры, перенесенной на год Олимпиады. Какие еще сферы пострадали?





- В Токио и других крупных городах закрылись почти все бары, рестораны, многие магазины, кроме продуктовых. Люди ограничили свои передвижения, поэтому сфера транспорта, отели, сувенирные магазины практически потеряли доход.





Закрылись все учреждения культуры: театры, музеи и пр. Остальные предприятия были ограничены в своей деятельности, что привело к огромным экономическим потерям.





Для компенсации таких масштабных убытков, а также для разработки вакцины от COVID-19 правительство Японии выделило 57 триллионов 600 миллиардов иен (около $537 млрд.).





Например, каждый человек, имеющий регистрацию в Японии (включая детей и иностранцев), получит 10 тысяч иен (около $930), а предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, чья прибыль значительно сократилась, получат до 2 млн иен (около $18 630).





Кроме того, финансовые учреждения при правительстве будут предоставлять беспроцентные займы. Выделенные средства пойдут на выплату зарплат работникам и на оплату аренды ресторанов и офисов.





С июля правительство планирует оказывать поддержку сфере внутреннего туризма, предоставив средства для оплаты проживания в отелях и питания в ресторанах. Таким образом, мы стимулируем экономический рост после депрессии.





Чтобы предотвратить вторую волну эпидемии, гражданам рекомендуется не посещать места массовых скоплений людей, воздерживаться от близких контактов и избегать плохо вентилируемых мест.





Школы, рестораны и другие заведения возобновили работу, но ввели ограничения по максимальному количеству людей в помещении и посменное обучение. Эти меры призваны обеспечить безопасное расстояние между людьми в 2 метра.





- Япония из-за пандемии закрывала въезд для белорусов. При каких условиях наши граждане сейчас могут приехать в Японию?





- Сейчас мы разрабатываем процедуру по возобновлению сообщения с другими государствами. Думаю, что границы не будут открыты для всех стран сразу. Это будет происходить постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой стране.









"Общаюсь с семьей онлайн каждое воскресенье"





- В июле в Минске должен был состояться чемпионат мира и Европы по японским шахматам сёги. Это культовая в Японии игра, где топовые игроки зарабатывают миллионы. Играете ли вы и ваши дети?





- Я сам в сёги не играю, хотя правила знаю. Кажется, мой сын играет в сёги онлайн. Интерес к игре традиционно сохраняется, каждую неделю партии сёги даже транслируют по телевизору.





- Прочитала в интернете, что семейная жизнь японской жены - это покорность и труд…





- Вы серьезно это спрашиваете? В эпоху, когда проблеме гендерного равенства уделяют столько внимания во всем мире, такое невозможно представить.





Да, давным-давно в Японии существовало такое понятие, как рёсайкэмбо («хорошая жена и разумная мать». - Ред.), которое отражало представления об идеале женщины, но в современной Японии такого понятия уже нет.





Женщины и мужчины получают одинаковое образование. И хотя в вопросе расширения прав и возможностей женщин еще есть к чему стремиться, но, например, губернатор Токио и президент Палаты советников (верхней палаты) Японии - женщины, как и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.





- Как вы и ваша семья проводите досуг в Беларуси?





- Моя жена работает в Японии воспитателем в дошкольном учреждении, один сын учится, другой работает в Токио, в Минске они бывают примерно раз в год. Я общаюсь с семьей онлайн каждое воскресенье. Раз или два в год езжу в Японию в отпуск или по рабочим вопросам, и тогда мы, конечно же, видимся.





По выходным я обычно смотрю телевизор, читаю, иногда занимаюсь физкультурой. Пока воздерживаюсь от посещения общественных мест, но вообще я люблю поужинать в ресторане: съесть пиццу, пасту, драники или мачанку, хинкали или шашлык, а еще выпить бокал вина или пива.





Очень жаль, что в Минске сложно найти свежее сашими (готовят из филе разных сортов рыб, других морепродуктов. - Ред.), но скоро из Японии приедет шеф-повар, и в резиденции посла Японии можно будет попробовать блюда, максимально приближенные к оригинальной японской кухне.





- А чем из японской кухни вы бы в первую очередь угостили белорусов? И какие 5 мест нужно посетить в Японии, когда откроют границы?





- Японская кухня - это не только суши, сейчас в Японии очень популярен рамэн (насыщенный бульон, лапша и самые разные добавки. - Ред.). Популярны и такие блюда, как окономияки и такояки, в основном в регионе Кансай.





Что касается лучших мест, выбрать пять сложно, потому что их много. Прежде всего, это Токио, а также древняя столица Японии – Киото. Еще самая известная гора Японии - Фудзи. И поскольку у вас нет моря, я бы посоветовал белорусам посетить остров Окинава.





- В одном интервью вы рассказывали, что белорусам, чтобы добиться успеха, необходимо агрессивнее о себе заявлять…





- Под влиянием процесса глобализации конкуренция на различных рынках сейчас усиливается.





До Беларуси я работал в Грузии, и понадобилось около 10 лет, чтобы наладить импорт грузинского вина в Японию. Чтобы этого добиться, грузины неоднократно представляли свое вино на различных выставках, угощали им японских знаменитостей, рекламировали по телевизору.





Сейчас многие японцы знают о грузинском вине, и поток туристов в Грузию увеличивается.





В Беларуси тоже есть хорошие товары, но это еще не значит, что они будут продаваться. Необходим активный маркетинг. Именно это я имел в виду, когда сказал, что белорусам нужно стать более агрессивными. Вы слишком скромные.









- А какие это товары?





- Белорусские предметы декора очень красивые - когда я езжу в Японию, то покупаю в подарок белорусские скатерти. В Токио уже есть магазины белорусских изделий из льна, но они совсем маленькие. Предположу, что хорошо продавались бы белорусские кремы для рук.





Многие японцы придерживаются здорового образа жизни, поэтому мы импортируем из Беларуси молочную сыворотку, богатую белками. Рынок в этой области довольно обширный, есть потенциал для роста.





Компания Варгейминг уже вышла на японский рынок, у них филиал в Токио, но потенциал для сотрудничества еще очень большой. Думаю, что японским компаниям стоило бы проявить интерес и к другим белорусским фирмам IT-сферы.