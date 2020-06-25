Что ищет Лукашенко в монастырях, избегая больниц?

Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, president.gov.by





19 апреля – Свято-Благовещенский Ляденский храм (Смолевичский район);





8 мая – храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах (Минск);





6 июня – храм Свято-Никольского женского монастыря (Могилев);





12 июня – Спасо-Евфросиниевский монастырь (Полоцк).





Сколько раз он за это время посетил больниц?





Ноль.





Последний раз медицинское учреждение (РНПЦ онкологии в Минске) Лукашенко посещал в прошлом октябре.





А в декабре приезжал в Беларуский государственный медицинский университет.





Тогда один из государственных телеканалов хвалил Лукашенко за то, что он «постоянно колесит по медцентрам страны».