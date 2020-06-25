Что ищет Лукашенко в монастырях, избегая больниц?
Сколько раз с начала коронавирусной эпидемии в Беларуси Лукашенко посетил монастыри и храмы? Четыре раза, подсчитал аналитик EAST Андрей Елисеев:
Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, president.gov.by
19 апреля – Свято-Благовещенский Ляденский храм (Смолевичский район);
8 мая – храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах (Минск);
6 июня – храм Свято-Никольского женского монастыря (Могилев);
12 июня – Спасо-Евфросиниевский монастырь (Полоцк).
Сколько раз он за это время посетил больниц?
Ноль.
Последний раз медицинское учреждение (РНПЦ онкологии в Минске) Лукашенко посещал в прошлом октябре.
А в декабре приезжал в Беларуский государственный медицинский университет.
Тогда один из государственных телеканалов хвалил Лукашенко за то, что он «постоянно колесит по медцентрам страны».
11:25 25/06/2020
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