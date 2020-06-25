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Что ищет Лукашенко в монастырях, избегая больниц?

Сколько раз с начала коронавирусной эпидемии в Беларуси Лукашенко посетил монастыри и храмы? Четыре раза, подсчитал аналитик EAST Андрей Елисеев:

Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, president.gov.by
 

19 апреля – Свято-Благовещенский Ляденский храм (Смолевичский район);

8 мая – храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах (Минск);

6 июня – храм Свято-Никольского женского монастыря (Могилев);

12 июня – Спасо-Евфросиниевский монастырь (Полоцк).

Сколько раз он за это время посетил больниц?

Ноль.

Последний раз медицинское учреждение (РНПЦ онкологии в Минске) Лукашенко посещал в прошлом октябре.

А в декабре приезжал в Беларуский государственный медицинский университет.

Тогда один из государственных телеканалов хвалил Лукашенко за то, что он «постоянно колесит по медцентрам страны».
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