Команда Бабарико обвинила чиновников в сговоре

В обращении говорится о том, что «в этом году тысячи людей, которые раньше ни разу не были членами избирательных комиссий, были выдвинуты гражданами, проживающими на участках». Но большинству из них в результате отказали: «отказали необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков».





Сообщается, что на 5720 участковых избирательных комиссиях могло быть 108 600 потенциальных мест («согласно избирательному кодексу, в участковой комиссии может быть от 5 до 19 человек»), а было подано 70 200 заявок.





«Если бы взяли всех изъявивших желание, в среднем в комиссии было бы по 12 человек. Но размер состава комиссий был снижен до такого, чтобы туда попали только те люди, которые должны там быть», — говорится в сообщении.





Штаб Виктора Бабарико считает, что можно с уверенностью говорить про сговор, «потому что это очевидно каждому, кто видел стримы».





«И здесь мы говорим не только про удивительные факты синхронного поднятия рук и невероятного угадывания нужного состава комиссий. Благодаря стримам мы услышали, как те, кто должен голосовать за выдвигаемых кандидатов, не стесняясь, смеются над ними и говорят, что голосовать можно как угодно – главное, чтобы за того, кого надо.





Когда люди поднимают руки, не услышав фамилии (и все решения принимаются только единогласно), или когда председатель голосует одним образом, а комиссия – противоположным (и решение всегда принимается «против» решения председателя) – это может показаться нелепым и смешным.





Но на самом деле это чудовищно, поскольку при формальном наличии правильных норм в Избирательном кодексе полностью искажается суть процесса. От выборов к выборам на конкретных участках в комиссию попадают одни и те же люди, работающие в одном коллективе, но выдвигаемые каждый раз по-разному: то от партии, то от профсоюза, то от общественного объединения (к которым они вообще не имеют никакого отношения). О каких честных выборах можно вести речь при таком подходе?», — говорится в обращении.





Штаб Виктора Бабарико обратился ко всем, «кто несет ответственность за происходящее», с просьбой провести честные выборы, которые «являются оптимальным и мирным способом устранения текущего напряжения».









Также сторонники Бабарико поблагодарили выдвиженцев, которые «сделали все, что смогли на своем участке». Также они попросили членов президиумов Советов депутатов и исполкомов «рассказать правду о том, что происходило и каким образом принимались решения по участковым комиссиям».





Обратился штаб Бабарико и к судьям, которые будут принимать жалобы на принятые решения, с просьбой «рассмотреть дела со всей тщательностью». А членам избирательных комиссий они посоветовали «выйти из процесса», если «вы не уверены в том, что вам позволят считать честно».





А также сторонники Бабарико поблагодарили членов избиркомов, «которые останутся в комиссии и сделают все возможное, чтобы прошли честные выборы».





«Нам стыдно. Нам действительно стыдно, что все происходит вот так. И мы уверены, что стыдно и тем, кого мы назвали в данном обращении. Но у них есть возможность все изменить», — говорится в обращении штаба Виктора Бабарико.







