Financial Times: Белорусский средний класс отвернулся от Лукашенко

17 июня Виктор Бабарико послал своим сторонникам сообщение с просьбой предпринять еще одно финальное усилие в сборе подписей за его выдвижение на пост президента Беларуси.





«Остался всего один день [чтобы подписаться]», – призвал он своих сторонников, добавив, что уже набрал практически в четыре раза больше 100 000 подписей, необходимых для того, чтобы попасть в избирательный бюллетень для голосования, назначенного на 9 августа.





«Вы самые лучшие! Вы уже рекордсмены!» На следующий день г-н Бабарико был задержан, и оппозиционные активисты говорят, что это попытка А. Лукашенко нейтрализовать самый серьезный вызов его 26-летнему пребыванию у руля бывшего советского государства, занимающего геополитически спорное положение между Россией и ЕС.





Комитет государственного контроля Беларуси заявил, что г-н Бабарико, отрицающий за собой какие-либо правонарушения, был задержан в связи с совершением различных преступлений включая отмывание USD430 млн в офшорах принадлежащего России Белгазпромбанка. Впоследствии Лукашенко заявил, что сорвал иностранный заговор с целью дестабилизации обстановки в стране.





Глава Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что господина Бабарико контролируют «кукловоды» под каблуком «больших боссов в Газпроме и выше».





Адвокат господина Бабарико Максим Знак считает, что экс-банкир попытается остаться в избирательном бюллетене, даже если останется за решеткой. «С формальной точки зрения пребывание в тюрьме не является причиной для того, чтобы лишить кандидата возможности баллотироваться и даже победить на выборах», – сказал г-н Знак.





В последующие дни после задержания Виктора Бабарико, которое последовало за задержанием другого видного деятеля, критика Лукашенко, блогера Сергея Тихановского, тысячи белорусов вышли на улицы городов. Сотни человек были задержаны. Несмотря на это, активисты оппозиции считают, что впервые за последнее десятилетие президент стал уязвимым.





«Я знаю, что люди говорили во время прошлых кампаний [что Лукашенко может проиграть – прим. ред.], но впервые в жизни я этому верю. Я не хочу сказать, что это 100 процентов [что он проиграет – прим. ред.],но в то же время я действительно не знаю, кто станет нашим президентом после 9 августа», – сказала Ольга Карач, политический активист из Витебска.





Другие придерживаются иной точки зрения. «Лукашенко очень боится проиграть», – говорит Александр Федута, бывший советник президента, который был заключен в тюрьму после участия в кампании оппозиционного кандидата [Владимира Некляева – прим. ред.] в 2010 году. – Он сделал так много глупостей… и он знает, что произойдет, если он потеряет власть. Поэтому он сделает все, чтобы не потерять ее».





За четверть века пребывания у власти А. Лукашенко сталкивался со спорадическими протестами, часто связанными с бедствиями анемичной экономики Беларуси, в которой до сих пор доминируют неэффективные государственные компании – наследие советского прошлого.





Но в последние месяцы эти экономическая неудовлетворенность граждан усугубились гневом на его непоследовательную реакцию на пандемию коронавируса.





«Средний класс, его собственные дети, повернулись против него», – сказал европейский дипломат. В то время как большинство европейских стран изо всех сил пытаются остановить распространение смертельного вируса, Лукашенко упорно отказывается вводить какие-либо меры социального дистанцирования.





Вместо этого он высмеивал опасения по поводу пандемии, поименовав их «психозом», и предложил собственные рецепты – от общения с козочками до употребления водки в качестве противоядия.





В Беларуси зарегистрировано более 58000 (по состоянию на 24 июня почти 60 тысяч - прим. БП) случаев заболевания Covid-19. В соседней Польше, с населением в четыре раза больше, насчитывается 32000 случаев заражения.





«Никто никогда не был так беспечен в отношении наших жизней в течение 26 лет. Никто не может простить и смириться с таким обращением», – заявил В. Бабарико в интервью радиостанции «Эхо Москвы» незадолго до ареста.





Рост оппозиционных настроений среди белорусов происходит в неудобный для Лукашенко момент. После распада Советского Союза Беларусь никогда не отклонялась от орбиты Москвы. Но в последние месяцы президент России Владимир Путин усилил давление на Минск с тем, чтобы тот согласиться на более глубокую интеграцию со своим восточным соседом, чего Лукашенко давно стремился избежать.





«Нет никаких проплаченных Западом кандидатов… нет пророссийских кандидатов», – отмечает дипломат ЕС. «Россия не хочет, чтобы они победили – она хочет, чтобы Лукашенко стал слабее».





Чтобы смягчить давление со стороны Москвы, г-н Лукашенко старательно ищет более тесных отношений с ЕС и США.





Однако, утверждают аналитики, если он жестко расправится с оппонентами, то Запад, скорее всего, снова будет избегать его, оставляя союзником в отношениях с г-ном Путиным.





«Они знают, что на каком-то этапе им придется вернуться ко всем этим вопросам, и им будет гораздо труднее сделать это в ситуации, когда они заморозили отношения с Западом», – утверждает Йорг Форбриг из немецкого Фонда Маршалла США.





Даже если Александру Лукашенко удастся превратить свое выдвижение на шестой президентский срок в формальность, то, по словам господина Федуты, не ясно, чем это закончится.





«Одно дело – победить, совсем другое – что происходит потом. Если люди выйдут на площадь, то это будет еще один Майдан», – сказал он, имея в виду протесты, в результате которых в 2014 году был свергнут президент Украины Виктор Янукович.