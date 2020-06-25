



– Как вам сейчас ситуация с выборами? Кажется, что события развиваются активно.





– Вы знаете, если вспоминать 2004 год, когда я еще был депутатом, вы, может быть, помните голодовку нашу – вот и вся история. Надо исходить из этого. До тех пор, пока не будет изменен Избирательный кодекс, выборов в Беларуси не существует. Пока не будет изменен избирательный кодекс по прозрачности, по открытости выборов.





Мы конкретно тогда вносили три предложения: формирование избирательных комиссий, отмена досрочного голосования, где больше всего фальсификаций, и наблюдение на выборах – наблюдатели должны видеть, куда кладутся бюллетени. Вы же знаете, каким образом сегодня формируются избирательные комиссии. О каких выборах мы говорим? Нет выборов в Беларуси. Нет!





– Это основная причина, по которой Александр Лукашенко так долго находится у власти?





– Вот скажите, если вы сформируете нормальную, человеческую комиссию, если там будут люди разных взглядов, разве кто-то посмеет фальсифицировать выборы?





– Возможно, люди честно считают, а потом на выходе получается другой результат.





– Где люди честно считают? Когда в школах поставят жопами и никто не видит, куда бюллетени кладут. Вы когда-нибудь видели, чтобы наблюдатель своими глазами видел, куда положили бюллетень? Нет? О чем тогда мы с вами говорим? – сказал Парфенович.