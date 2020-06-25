+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Владимир Парфенович: «Пока не будет изменен Избирательный кодекс, выборов в Беларуси не существует»

Трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Парфенович поделился мнением о выборах в Беларуси.


– Как вам сейчас ситуация с выборами? Кажется, что события развиваются активно.

– Вы знаете, если вспоминать 2004 год, когда я еще был депутатом, вы, может быть, помните голодовку нашу – вот и вся история. Надо исходить из этого. До тех пор, пока не будет изменен Избирательный кодекс, выборов в Беларуси не существует. Пока не будет изменен избирательный кодекс по прозрачности, по открытости выборов.

Мы конкретно тогда вносили три предложения: формирование избирательных комиссий, отмена досрочного голосования, где больше всего фальсификаций, и наблюдение на выборах – наблюдатели должны видеть, куда кладутся бюллетени. Вы же знаете, каким образом сегодня формируются избирательные комиссии. О каких выборах мы говорим? Нет выборов в Беларуси. Нет!

– Это основная причина, по которой Александр Лукашенко так долго находится у власти?

– Вот скажите, если вы сформируете нормальную, человеческую комиссию, если там будут люди разных взглядов, разве кто-то посмеет фальсифицировать выборы?

– Возможно, люди честно считают, а потом на выходе получается другой результат.

– Где люди честно считают? Когда в школах поставят жопами и никто не видит, куда бюллетени кладут. Вы когда-нибудь видели, чтобы наблюдатель своими глазами видел, куда положили бюллетень? Нет? О чем тогда мы с вами говорим? – сказал Парфенович.
Tribuna
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]