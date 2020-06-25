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Япония отказалась от размещения систем ПРО США

Япония решила отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore. Об этом сообщил на совещании по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии министр обороны Японии Таро Коно, передает агентство Kyodo.

Фото: Reuters

По словам министра, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

15 июня Таро Коно анонсировал приостановление программы развертывания комплексов в префектурах Акита и Ямагути. Как отмечал министр, такое соответствующее решение было обусловлено угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределами военной базы, в том числе и существующим риском и для жилых кварталов. Как отмечал Коно, для корректировки этого недостатка понадобятся дополнительные средства и время.

Предполагалось, что комплексы будут введены в страну в финансовом 2025 году.


21 июня телеканал NHK сообщил о намерении японского правительства отказаться от плана по развертыванию наземных комплексов.

Япония приняла решение о размещении комплексов Aegis Ashore на территории страны в конце 2017 года. Данное решение было обусловлено необходимостью прикрытия территории страны от возможной ракетной атаки со стороны КНДР.
Источник: РБК
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