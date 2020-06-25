Хашим Тачи. Фото: Reuters





В опубликованном в среду, 24 июня, заявлении специального трибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косове указывается, что президент Тачи и другие подозреваемые «несут уголовную ответственность за порядка 100 убийств». В результате преступлений, о которых идет речь, пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей прочих национальностей, а также политических оппонентов обвиняемых, передает "Немецкая волна"





Другие обвинения включают насильственное исчезновение, преследование и пытки.





Война в Косове

Хашим Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косова (ОАК), действовавшей в период войны за независимость края от Сербии. С 2000 года — председатель Демократической партии Косова, в прошлом политического крыла ОАК. В 2008—2014 годах — премьер-министр республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года избран президентом Косова.





В результате войны в Косове 1998−1999 годов погибли более 10 000 человек, 1641 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Война закончилась после воздушных ударов НАТО по Сербии, продолжавшихся 78 дней.





Косовский парламент объявил о независимости края в 2008 году. К настоящему времени независимость Косова признали около 100 государств — в том числе 22 из 27 государств — членов ЕС. Косово до сих пор не является членом ООН.