Класковский: Вот и ответ на предпочтения Кремля в этой кампании

Визит Александра Лукашенко на парад в Москву оказался неожиданно коротким. По крайней мере, как сообщил TACC, сразу же после официальной части глава Беларуси улетел в Минск, даже не оставшись на торжественный прием, который организовал для своих иностранных гостей в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин.

Пока аналитики гадали, был ли это демарш или что-то другое заставило Лукашенко покинуть Москву, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил опровергнуть эту информацию. Он рассказал газете Ведомости, что после торжественной части Лукашенко был на приеме в Кремле вместе с остальными гостями. При этом на вопрос, смогли ли поговорить главы России и Беларуси после всех мероприятий, Песков не ответил.





– Не зная всех нюансов, трудно судить, как обстояло дело, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Александр Класковский. – Тем более уже были прецеденты, когда Лукашенко неожиданно улетал. Например, в Сочи он проигнорировал приглашение на какой-то спортивный турнир, а в Москве однажды не остался играть в хоккей, хотя его Путин звал. Тогда это очевидно были демарши.





Тем не менее можно допустить, что во время нынешнего визита что-то пошло не так.





– Может быть, где-то в кулуарах Путин мог в своем духе отпустить злую шуточку или обронить ироническую фразу по поводу Белгазпромбанка или парада 9 мая в Минске. Может быть, Александр Лукашенко хотел перемолвиться по каким-то экономическим вопросам, например, цене на газ, но не срослось. Ну а может, просто почувствовал, что он чужой на этом празднике жизни. А поскольку белорусский лидер эмоционален, он мог таким образом отреагировать, – предполагает политический обозреватель.





Как бы там ни было, рассчитывать на то, что во время этой встречи в Москве будут проходить какие-то глубокие переговоры между Лукашенко и Путиным, изначально ошибочно.





– Визит чисто ритуальный, символический. Пикантность ему, правда, придавало несколько обстоятельств. Во-первых, парад в Минске 9 мая, который Александр Лукашенко провел, как многие обозреватели посчитали, в пику Путину. Во-вторых, атака на Белгазпромбанк. Ну и еще намеки Александра Лукашенко, которые поддерживаются госпропагандой, что за спиной некоторых кандидатов стоит Россия.





По поводу последнего обращает на себя внимание, что Москва практически никак не среагировала на задержание Бабарико.





– Песков достаточно индифферентно обронил, что выборы – это внутреннее дело Беларуси, – напоминает Александр Класковский. – То есть, похоже, что этот тезис о руке Москвы раздувается белорусской пропагандой лишь чтобы показать Лукашенко не человеком, который цепляется за кресло, а таким вот героем, защитником независимости страны в эту президентскую кампанию.





И реакция российских властей (вернее, ее отсутствие) и все последующие события говорят о том, что у Кремля вряд ли есть намерения на этих выборах свергать Лукашенко.





– Думаю, Кремль не прочь, конечно, подергать немножко за усы белорусского тигра, но не более того. Скорее всего, несмотря на все недостатки: на сварливый характер, капризность, высокие требования – Лукашенко для Кремля выгоден. Они его знают, как облупленного, знают, что он не будет переходить какие-то красные линии.









По мнению политического обозревателя, сверхзадача Кремля – чтобы Беларусь оставалась в сфере их влияния.





– И в этом смысле Лукашенко, который в Москве заявляет, что он прилетел в столицу своей Родины – вот в этой фразе он весь, советский, промосковский человек, который никуда далеко от этой империи не уйдет. Несмотря на всю свою грозную и гневную риторику. Вот и ответ на предпочтения Кремля в этой кампании.





Сейчас, по мнению Александра Класковского, российским властям некуда торопиться:





– Москва надеется, что вот отшумят выборы и «пойдзе коза да воза», что никуда не денется Лукашенко и вернется к обсуждению этих дорожных карт углубления так называемой интеграции, на что уже намекал несколько раз в последнее время белорусский посол Владимир Семашко. Измотанная коронакризисом белорусская экономика сделает Лукашенко более сговорчивым.