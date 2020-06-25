+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Класковский: Вот и ответ на предпочтения Кремля в этой кампании

Что стоит за столь скорым отъездом главы Беларуси из Москвы? И был ли он скорым?

Класковский: Вот и ответ на предпочтения Кремля в этой кампании
Визит Александра Лукашенко на парад в Москву оказался неожиданно коротким. По крайней мере, как сообщил TACC, сразу же после официальной части глава Беларуси улетел в Минск, даже не оставшись на торжественный прием, который организовал для своих иностранных гостей в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин.

Пока аналитики гадали, был ли это демарш или что-то другое заставило Лукашенко покинуть Москву, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил опровергнуть эту информацию. Он рассказал газете Ведомости, что после торжественной части Лукашенко был на приеме в Кремле вместе с остальными гостями. При этом на вопрос, смогли ли поговорить главы России и Беларуси после всех мероприятий, Песков не ответил.

– Не зная всех нюансов, трудно судить, как обстояло дело, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Александр Класковский. –  Тем более уже были прецеденты, когда Лукашенко неожиданно улетал. Например, в Сочи он проигнорировал приглашение на какой-то спортивный турнир, а в Москве однажды не остался играть в хоккей, хотя его Путин звал. Тогда это очевидно были демарши.

Тем не менее можно допустить, что во время нынешнего визита что-то пошло не так.

– Может быть, где-то в кулуарах Путин мог в своем духе отпустить злую шуточку или обронить ироническую фразу по поводу Белгазпромбанка или парада 9 мая в Минске. Может быть, Александр Лукашенко хотел перемолвиться по каким-то экономическим вопросам, например, цене на газ, но не срослось. Ну а может, просто почувствовал, что он чужой на этом празднике жизни. А поскольку белорусский лидер эмоционален, он мог таким образом отреагировать, – предполагает политический обозреватель.

Как бы там ни было, рассчитывать на то, что во время этой встречи в Москве будут проходить какие-то глубокие переговоры между Лукашенко и Путиным, изначально ошибочно.

– Визит чисто ритуальный, символический. Пикантность ему, правда, придавало несколько обстоятельств. Во-первых, парад в Минске 9 мая, который Александр Лукашенко провел, как многие обозреватели посчитали, в пику Путину. Во-вторых, атака на Белгазпромбанк. Ну и еще намеки Александра Лукашенко, которые поддерживаются госпропагандой, что за спиной некоторых кандидатов стоит Россия.

По поводу последнего обращает на себя внимание, что Москва практически никак не среагировала на задержание Бабарико.

–  Песков достаточно индифферентно обронил, что выборы – это внутреннее дело Беларуси, – напоминает Александр Класковский. – То есть, похоже, что этот тезис о руке Москвы раздувается белорусской пропагандой лишь чтобы показать Лукашенко не человеком, который цепляется за кресло, а таким вот героем, защитником независимости страны в эту президентскую кампанию.

И реакция российских властей (вернее, ее отсутствие) и все последующие события говорят о том, что у Кремля вряд ли есть намерения на этих выборах свергать Лукашенко.

– Думаю, Кремль не прочь, конечно, подергать немножко за усы белорусского тигра, но не более того. Скорее всего, несмотря на все недостатки: на сварливый характер, капризность, высокие требования – Лукашенко для Кремля выгоден. Они его знают, как облупленного, знают, что он не будет переходить какие-то красные линии.


По мнению политического обозревателя, сверхзадача Кремля – чтобы Беларусь оставалась в сфере их влияния.

– И в этом смысле Лукашенко, который в Москве заявляет, что он прилетел в столицу своей Родины – вот в этой фразе он весь, советский, промосковский человек, который никуда далеко от этой империи не уйдет. Несмотря на всю свою грозную и гневную риторику. Вот и ответ на предпочтения Кремля в этой кампании.

Сейчас, по мнению Александра Класковского, российским властям некуда торопиться:

– Москва надеется, что вот отшумят выборы и «пойдзе коза да воза», что никуда не денется Лукашенко и вернется к обсуждению этих дорожных карт углубления так называемой интеграции, на что уже намекал несколько раз в последнее время белорусский посол Владимир Семашко. Измотанная коронакризисом белорусская экономика сделает Лукашенко более сговорчивым.   
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]