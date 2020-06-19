Правозащитники признали Виктора Бабарико политзаключенным

Совместное заявление белорусских правозащитных организаций публикует spring96.org





Минск, 19 июня 2020 г.





18 июня 2020 г. стало известно о задержании сотрудниками ДФР КГК Республики Беларусь Виктора Бабарико, который выдвигается в кандидаты в Президенты Республики Беларусь, а также руководителя его инициативной группы Эдуарда Бабарико.





По словам главы КГК, В. Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений. Позже стало известно, что Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 УК (Создание преступной организации или участие в ней).





Об основаниях для задержания Эдуарда Бабарико официально не сообщалось. На данный момент известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Ранее были задержаны и заключены под стражу члены инициативной группы Виктора Бабарико – Светлана Купреева и Владимир Дударев.





Их задержание стало продолжением волны репрессий, которые начались в стране с момента объявления парламентом президентской избирательной кампании. За этот период сотни граждан были подвергнуты различным видам репрессий и преследования: увольнениям с работы, административным арестам и штрафам.





Особенно жестоким репрессиям были подвергнуты члены инициативных групп по выдвижению в качестве кандидатов в президенты Светланы Тихоновской и Виктора Бабарико.





Так, руководитель инициативной группы С. Тихоновской, блогер Сергей Тихоновский и еще 7 его соратников были взяты под стражу в рамках возбужденного против них уголовного дела по арт. Согласно ст. 342 УК Республики Беларусь (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них).





Учитывая все обстоятельства данного уголовного дела, правозащитное сообщество Беларуси признало всех 8 человек, включая Сергея Тихоновского, политическими заключенными. Сама Светлана Тихоновская заявила о поступивших угрозах уголовного преследования и изъятия у нее несовершеннолетних детей.









Президентская кампания происходит в условиях запугивания общества, угроз и давления. Действующий глава государства лично неоднократно угрожал своим политическим оппонентам, включая Виктора Бабарико.





Учитывая данные обстоятельства, мы приходим к выводу, что реальными основаниями уголовного преследования Виктора Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на прекращение его публичной деятельности по выдвижению его в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах.





Участие в управлении страны через процедуру периодических, свободных и демократических выборов является одной из свобод, реалиация которой гарантирована гражданам Беларуси, как Конституций, так и междунарожными нормами в области прав человека, в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах.





Деятельность правоохранительных, судебных и иных государственных органов, направленная на препятствия в реализации этой свободы, а также преследование в связи с этим, является неприемлемым для демократического общества.





Продемонстрированы подходы следственных органов к расследованию уголовного дела в отношении потенциального кандидата в президенты В. Бабарико и членов его инициативной группы – нарушение презумпции невиновности, грубое нарушение права на защиту и другие – подчеркивают неправовой характер данных действий.





На основании этого, руководствуясь п. 2.1, 3.1 а) руководством об определении понятия "политический заключенный", принятым на ІІІ Белорусском правозащитном форуме, мы, представители белорусских правозащитных организацией, заявляем о признании Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико, Светланы Купреевой, Владимира Дударева политическими заключенными и





требуем:





немедленного освобождения В. Бабарико, Э. Бабарико, С. Купреевой и В. Дударева из-под стражи;





обеспечение В. Бабарико возможности безпрепятственного участия в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равной, конкурентной политической борьбы;





отказы от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на участников избирательной кампании;





немедленного прекращения репрессий в отношении граждан и непосредственных участников избирательного процесса, а также освобождения всех политических заключенных.





Правозащитный центр " Весна";





РПОО " Белорусский Хельсинкский комитет”;





Центр правовой трансформации Lawtrend;





РОО "Правовая инициатива”;





Простое общество " Инициатива Forb";





Инициативная группа «Идентичность и право»;





Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве " Хьюман Константа”;





Ассамблея неправительственных демократических организаций;





Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;









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Заявление не имеет целью поддержку политической позиции перечисленных лиц, или лица выдвигаемого кандидатом в Президенты Республики Беларусь.