США пока осторожно намекают
В твиттере презставительства США в Минске появилось небольшое сообщение относительно последних событий в Беларуси
"Соединённые Штаты поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах, не опасаясь запугивания.
Уважение основных свобод и демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США", - говорится в сообщении.
"Белорусский партизан"
13:08 19/06/2020
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