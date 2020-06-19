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США пока осторожно намекают

В твиттере презставительства США в Минске появилось небольшое сообщение относительно последних событий в Беларуси


"Соединённые Штаты поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах, не опасаясь запугивания. 

Уважение основных свобод и демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США", - говорится в сообщении.
"Белорусский партизан"
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