Песков ответил Лукашенко насчет "кукловодов"

"Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Что касается самих выборов [в Беларуси], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении".

Что же касается "дела Белгазпромбанка" и обвинений в адрес российских компаний со стороны официального Минска, то Песков назвал их голословными, заявив, что интересы экономических гигантов находятся под защитой России.





"Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва реагирует на заявления из Беларуси, что действиями претендента на пост президента Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из "Газпрома".





Он отметил, что "интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства".





"Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Беларуси", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль, что задеваются интересы компании, которая связана с Россией.





Напомним, ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Беларуси заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.