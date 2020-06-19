Песков ответил Лукашенко насчет "кукловодов"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет кандидатов на выборах президента Беларуси, кандидаты есть у белорусского народа. Он также назвал голословными обвинения в адрес "Газпрома" о вмешательстве в белорусские выборы.
"У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико кандидатом Кремля (цитата по ria.ru)
Он также проомментировал задержание Виктора Бабарико:
"Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Что касается самих выборов [в Беларуси], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении".
Что же касается "дела Белгазпромбанка" и обвинений в адрес российских компаний со стороны официального Минска, то Песков назвал их голословными, заявив, что интересы экономических гигантов находятся под защитой России.
"Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать, подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, они не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Москва реагирует на заявления из Беларуси, что действиями претендента на пост президента Виктора Бабарико управляли из Москвы, в том числе из "Газпрома".
Он отметил, что "интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства".
"Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Беларуси", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль, что задеваются интересы компании, которая связана с Россией.
Напомним, ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет. Комитет госконтроля (КГК) Беларуси заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
В четверг Бабарико был задержан, якобы в связи с тем, что являлся "организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".
Вместе с политиком был задержан и его сын Эдуард, который является руководителем его инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты.
Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей страны носят заказной политический характер на фоне президентской кампании.
В четверг Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Виктор Бабарико и Александр Лукашенко.
Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей.
Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.
"Белорусский партизан"
12:41 19/06/2020
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