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Страшно терять власть: Лукашенко снова померещился "майдан"

Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси


Лукашенко заявил, что властям Беларуси удалось "сорвать масштабный план" и не привести страну к "некоему майдану".

"Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. 

Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. 

Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - цитирует Лукашенко Пул Первого 
"Белорусский партизан"
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