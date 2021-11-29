Политика
ЖизньРадости жизни
Умер Александр Градский. Он начинал в Гомеле, писал музыку к фильму «В августе 44-го», привел белоруса Сергея Волчкова к победе в «Голосе», хотя и не хотел этого
Экономика
Транспортный налог в вопросах и ответах: почему нужно платить, если машину уже снял с учета или продал в Россию?
Спорт
Эрнест Владимирович находится в отпуске, но к управлению ГФК «Динамо-Брест» уже не вернется. По крайней мере, в обозримой перспективе. Официальных заявлений ни от клуба, ни от других спортивных властей пока не было. Но в областном управлении спорта и туризма факт подтвердили: у «Динамо» сменится руководитель. Эрнест Николайчук уходит по собственному желанию, о чем написал заявление. Более подробно рассказал начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.