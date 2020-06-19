Ермошина готова зарегистрировать Бабарико. Если разрешат





Выборы президента пройдут 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. В их числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого вместе с сыном накануне задержали сотрудники ДФР.





В четверг Ермошина сообщила, что к настоящему времени два политика сдали в территориальные избиркомы необходимое число подписей – Виктор Бабарико и Александр Лукашенко. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.





"Что касается его нахождения в следственном изоляторе, то это ограничивает только его возможность участия в голосовании. Пассивное избирательное право, то есть возможность быть избранным, до приговора суда это право не ограничено", - заявила РИА Новости глава ЦИК Лидия Ермошина.





препятствием для регистрации Бабарико кандидатом в президенты в данном случае могут стать нарушения, обнаруженные в ходе сбора подписей в его поддержку. "Появятся доказательства этого – значит, будет рассматриваться вопрос по существу", - цитирует Ермошину Она пояснила, что"Появятся доказательства этого – значит, будет рассматриваться вопрос по существу", - цитирует Ермошину sputnik.by





По словам Ермошиной, если Бабарико, находясь в СИЗО, подпишет заявление о согласии баллотироваться и по доверенности передаст его в ЦИК вместе с декларацией о доходах и еще рядом документов, он может быть зарегистрирован кандидатом в президенты.





В то же время Ермошина обратила внимание, что агитацию в рамках избирательной кампании Бабарико вести не сможет, однако агитацию вправе вести доверенные лица политика, которых он сможет зарегистрировать в количестве до 30 человек.





Дело Белгазпромбанка

Обыски в Белгазпромбанке прошли 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств.





В пятницу происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В минувшую пятницу в совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.





Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало. Происходящее он называл политическим заказом и рейдерским захватом банка.