







Он сообщает, что команда не смогла собрать необходимых для регистрации кандидатом 100 000 подписей.





"В условиях, когда работа избирательных штабов кандидатов резко ограничена, возбуждены уголовные дела против Виктора Бабарико и Сергея Тихоновского и более 40 их соратников задержаны, когда возбуждено несколько сотен административных дел за разрешенные пикеты по сбору подписей за кандидатов и десятки дел против журналистов, освещавших эти события, невозможно рассчитывать на проведение равных и справедливых выборов”, - заявляет Таболич на свое странице в Фейсбуке.





Он сообщает, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки на благо Беларуси и вскорее всего поддержит того кандидата, который будет иметь близкую ему и его соратникам позицию по сохранению и защите независимости и Беларуси, по сбережению традиций и национальных ценностей.