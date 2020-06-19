Таболич: я снимаю свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Беларуси
Вслед за лидером Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем и Натальей Кисель, о намерении снять свою кандидатуру с предвыборной гонки заявил и Алесь Таболич.
Он сообщает, что команда не смогла собрать необходимых для регистрации кандидатом 100 000 подписей.
"В условиях, когда работа избирательных штабов кандидатов резко ограничена, возбуждены уголовные дела против Виктора Бабарико и Сергея Тихоновского и более 40 их соратников задержаны, когда возбуждено несколько сотен административных дел за разрешенные пикеты по сбору подписей за кандидатов и десятки дел против журналистов, освещавших эти события, невозможно рассчитывать на проведение равных и справедливых выборов”, - заявляет Таболич на свое странице в Фейсбуке.
Он сообщает, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки на благо Беларуси и вскорее всего поддержит того кандидата, который будет иметь близкую ему и его соратникам позицию по сохранению и защите независимости и Беларуси, по сбережению традиций и национальных ценностей.
11:47 19/06/2020
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