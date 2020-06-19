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В поддержку Бабарико подписалось 435 тысяч беларусов! Штаб сдал в избиркомы уже более 280 тысяч подписей

В последний день сдачи подписей в избирательные комиссии, 19 июня, — в штабе самого популярного в стране потенциального кандидата в президенты Виктора Бабрико заявляют, что на данный момент передали в территориальные комиссии 283 000 подписей.

В поддержку Бабарико подписалось 435 тысяч беларусов! Штаб сдал в избиркомы уже более 280 тысяч подписей
Напомним, для регистрации кандидатом в президенты достаточно 100 тысяч подписей

Но количество всех поступивших подписей на утро 19 июня составило 434 985. И их было бы гораздо больше, если бы не грубые действия властей в отношении друзей, бывших коллег и самого потенциального кандидата на пост президента Виктора Ббарико. Но и это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси. 

В штабе уверяют, что несмотря ни на что будут продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. И сожалением отмечают, что не смогут подать все собранные подписи ииз-за вчерашнего задержания Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, руководителя его инициативной группы.

При этом в штабе отмечают, что верифицировали все подписи, чтобы подать в комиссии только самые чистые, идеальные подписные листы. Там также сообщают, что не забыли про электронное сшивание, копирование и занесение в специальный реестр инициативной группы всех подписей для того, чтобы иметь возможность быстро найти и подтвердить любую из них. 

В процессе верификации поучаствовало более 200 человек, все они — волонтёры и в последние дни они работают в 5 смен, фактически круглосуточно. 

"Берегите себя, но ничего не бойтесь. Мы вместе. Нас много. И мы чувствуем плечо друг друга. Вместе победим!", - обратились в штабе Виктора Ббарико к избирателям
"Белорусский партизан"
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