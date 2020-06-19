Reform.by на условиях анонимности обнародовала впечатления дипломатов от встречи.









По их словам, выступление главы КГК было пересказом того, что он уже говорил на государственном телевидении, и напоминало дело «Белого легиона».





При этом Тертель относился к присутствующим работникам МИД, министру Владимиру Макею и иностранным дипломатам довольно жестко или даже агрессивно. У послов сложилось впечатление, что их пригласили, чтобы оскорбить.





«Он выглядел настоящим хозяином положения», – добавил один из участников встречи.





Напомним, Виктор Бабарико был задержан сегодня после допроса в ДФР, адвокаты не могли к нему попасть. Всего по «делу Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек.











