Дело «Белого легиона» живёт и побеждает? Тертель рассказал дипломатам ЕС и США о деле Бабарико
В Министерстве иностранных дел Беларуси 18 июня прошла встреча с послами стран Европейского союза и главой дипмиссии США. Подробностей не много, но они есть.
Reform.by на условиях анонимности обнародовала впечатления дипломатов от встречи.
По их словам, выступление главы КГК было пересказом того, что он уже говорил на государственном телевидении, и напоминало дело «Белого легиона».
При этом Тертель относился к присутствующим работникам МИД, министру Владимиру Макею и иностранным дипломатам довольно жестко или даже агрессивно. У послов сложилось впечатление, что их пригласили, чтобы оскорбить.
«Он выглядел настоящим хозяином положения», – добавил один из участников встречи.
Напомним, Виктор Бабарико был задержан сегодня после допроса в ДФР, адвокаты не могли к нему попасть. Всего по «делу Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек.
МГ belsat.eu
09:39 19/06/2020
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