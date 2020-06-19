Владимир Гончарик: «Накопилась усталость от одного человека»

Выборы из политического мероприятия перерастают в криминальные разборки одного претендента со своими соперниками. Ситуация не новая, но более масштабная. Кандидат в президенты-2001 Владимир Гончарик рассказал «БелГазете», как он видит президентскую кампанию-2020.





- Заканчивается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Кого бы вы назвали лидером?





- Я подписался за Бабарико. По его подготовке, по подходу к решению задач и экономических проблем отдаю предпочтение ему.





Кто из претендентов будет зарегистрирован? Я очень надеюсь, что у альтернативных претендентов заготовлена система проверки подписей, позволяющая исключить поддельные. Главное - не дать формального повода для отказа в регистрации. Надо не увлекаться количеством подписей, а сдать необходимый минимум проверенных - компьютерные программы позволяют провести доскональную проверку.





- Возбуждены уголовные дела в отношении Сергея Тихановского, по «Белгазпромбанку». Как можно характеризовать ответ властей на первые результаты президентской кампании?





- Давайте немного отвлечемся и вспомним 2001г. В меньших масштабах, но все это уже происходило: закрытие счетов Федерации профсоюзов, разные инсинуации о том, что руководство жировало на профсоюзных деньгах, попытка раскола, обработка отдельных руководителей профсоюзов. В больших масштабах и в более извращенных формах сейчас все это повторяется.





Мне кажется, это показатель боязни потерять власть. Отсюда первые словесные накаты на претендентов в президенты, власть предпринимает попытки их дискредитировать.





Что меня настораживает? Без всякой проверки документов сразу выдвинуты две статьи обвинения. Получается, вначале поставлена задача - сейчас она выполняется. Повторюсь, за этими действиями стоит страх потерять власть. Мы все время слышим, что единственный человек, который может спасти страну от внутренних и внешних врагов, - исключительно официальный руководитель страны. Ничего нового не изобретено, просто прессинг приобретает вычурные формы.





- Бабарико сказал, что прямого компромата на него нет.





- Надеюсь.





«ГОВОРИТ ОДНО, ДЕЛАЕТ ДРУГОЕ»





- Не станут ли уголовные дела в отношении «Белгазпромбанка» тем самым формальным поводом для нерегистрации Бабарико кандидатом?





- Если будут реальные подписи, сложно будет отказать в регистрации. Думаю, власть пытается скомпрометировать претендента на будущее: во время агитации тезис «жулик рвется к власти» можно развернуть и использовать на всю силу.





- Лукашенко уже сделал такой посыл в Полоцке: «Когда рыльце в пушку, не лезь туда» - т.е. в президенты.





- Обвинять человека бездоказательно… Бабарико говорил, что и в 2019г., и уже в нынешнем была масса проверок - ничего незаконного не нашли. Вопрос в следующем: если силовики имели компромат на Бабарико, зачем придерживали, зачем не давали ходу? Власть рассчитывала держать его на крючке, припугнуть?





- Действия власти против оппонентов приобретают жесткий характер. Выбран курс на силовой сценарий президентской кампании?





- Я бы не согласился с вами, что сценарий жесткий. Но справедливы ли подходы? Претенденты могут критиковать оппонентов, указывать на слабости соперников. Я уже говорил, что претендентам на должность президента придется узнать о себе очень много нового, интересного. Вот и узнают. Но насколько справедлива подобная критика? Думаю, во многом нет. Все эти вещи должны были бы появиться после регистрации кандидатами в президенты. Но сейчас, во время сбора подписей, мне кажется, власть сильно перебрала.





- Страх усиливается?





- Наверное, чувствуется недовольство людей, да и в самой кампании, в отличие от предыдущей, участвуют более серьезные претенденты.





- Почему в президентскую гонку вступили более серьезные претенденты?





- Накопилась усталость от одного человека. А экономически страна все время проваливается, движения вперед нет, а обещания власти так и остались призрачными мечтами. Мы помним, белорусам обещали зарплату не только $500, но и $1000. А где она?





Второй момент - манера поведения самого Лукашенко. Именно сегодня особо четко проявились личностные черты, заложенные в характере президента (мне даже жаль, что они проявляются во время пандемии коронавируса - безответственные заявления, оскорбляющие людей), которые очень сильно повлияли на настроение народа.





- Но ведь Лукашенко всегда был таким.





- Всегда. Но люди воспринимали его слабости более мягко, хотя и посмеивались, однако такого уровня недоверия я не помню. Когда человек отрывается от реалий, живет в каком-то своем мире, тогда и получается, что от народа скрывают реальную смертность из-за коронавируса. Мне кажется, честность сыграла бы на руку самой власти, чем сокрытие реального положения дел или приписки. Я говорю не только про коронавирус. То у нас созданы все условия для жизни молодежи, то молодежь уезжает за границу - надо что-то делать. Опомнились: надо строить арендные дома. Так почему вы их до сих пор не построили? Один дом в Боровлянах построили - на всю республику? Лукашенко говорит одно, делает другое.









«ДАВАЙТЕ НЕМНОГО ПОДОЖДЕМ»





- В самом начале избирательной кампании Виктора Бабарико называли прокремлевским кандидатом. Сейчас, под занавес сбора подписей, подтвердились ли эти подозрения?





- Старая песня белорусской оппозиции - всех надо подозревать. Причем не только в пророссийскости - то же самое наблюдалось и с прозападными кандидатами. Словно кандидаты должны быть белые и пушистые и существовать в некоем вакууме. Ерунда это все! Думаю, что Бабарико придерживается адекватной позиции - и пророссийской, и прозападной. Он понимает, что такое Беларусь - страна, которая должна жить в добрососедстве со всеми, колебания из стороны в сторону - от России к Западу и наоборот - мы уже пережили. Мне кажется, что Бабарико прекрасно понимает: не надо искать ни внутренних врагов, ни внешних, а нужно искать друзей, товарищей. Не думаю, что на данном этапе Кремль будет проявлять антипатии или симпатии - это было бы непонятно. После регистрации кандидатов в президенты можно будет говорить более определенно.





- С Бабарико вы лично знакомы?





- Нет, но наводил о нем справки - и среди банковских работников, и среди его знакомых, коллег.





- Под давлением может сломаться?





- Дай Бог, чтобы это не случилось. Я уже говорил, что каждому кандидату надо быть очень устойчивым морально. Дискредитация подобными методами - неприятная вещь, скажу я вам, тем паче что пошли в ход и силовые приемы, не исключены провокации. Дай Бог выдержать им!





- А как вы реагировали на подобные выпады власти в 2001г.?





- Я не принимал близко к сердцу, не переживал. Понимал, что мне не избежать подобной участи. Конечно же, мне сообщали о кляузах в газетах, на телевидении, но я старался не реагировать ни на оскорбления, ни на вбросы - иначе не выдержал бы. Иногда лучше после рабочего дня, в 23-24 часа принять сто грамм, чтобы получить какую-то разрядку.





- По какому сценарию может пойти президентская кампания?





- Не хотел бы строить прогнозы, давайте немного подождем. Сейчас меня больше всего беспокоит этап регистрации - претенденты должны тщательно проверять подписи, не давать даже формального повода для нерегистрации.





- Думаете, и Цепкало, и Бабарико зарегистрируют кандидатами, если они сдадут качественные подписи?





- А почему бы и нет? На каком основании можно отказать в регистрации, если претенденты представят реальные подписи? Хотя у нас всякое может быть. Помню, на президентских выборах у меня не было проблем с подписями, а вот потом, на парламентских, нашли пять недействительных. Но мы пошли к людям повторно, и они подтвердили подлинность подписей. Дошли до Верховного суда: две подписи действительные, три недействительные - в регистрации кандидатом отказать. Могут делать и такое, но уровень кампании уже другой, на президентских выборах такие действия могут иметь последствия, в т.ч. международные: один человек не пострадает, а вот страна может и под санкции попасть.















