Навальный о ситуации в Беларуси: Происходит месиво





Ситуацию с задержаниями, обысками и протестами Навальный охарактеризовал как «реальное политическое месиво». А причины арестов, в частности, Тихановского он назвал даже не беспределом, а трешем.





Про сюжеты БТ, которые Навальный специально посмотрел, он заявил, что не только Соловьев близко не стоял к такому уровню пропаганды, но даже советские образцы отдыхают.





В целом ситуацию в Беларуси Навальный назвал чудовищной.











