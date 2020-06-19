Навальный о ситуации в Беларуси: Происходит месиво
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в новом выпуске своего видеоблога прокомментировал ситуацию в Беларуси.
Ситуацию с задержаниями, обысками и протестами Навальный охарактеризовал как «реальное политическое месиво». А причины арестов, в частности, Тихановского он назвал даже не беспределом, а трешем.
Про сюжеты БТ, которые Навальный специально посмотрел, он заявил, что не только Соловьев близко не стоял к такому уровню пропаганды, но даже советские образцы отдыхают.
В целом ситуацию в Беларуси Навальный назвал чудовищной.
"Белорусский партизан"
09:03 19/06/2020
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