Александр Лукашенко присвоил генеральские звания: командующему внутренними войсками и руководителям УКГБ
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских, специального и персонального званий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Звание генерал-майора присвоено:
Полковникам Виктору Гулевичу - Командующий войсками Западного оперативного командования,
Юрию Назаренко - командующий внутренними войсками,
Дмитрию Реуцкому - начальнику УКГБ по Минску и Минской области,
Олегу Столярчуку - начальнику УКГБ по Витебской области,
Сергею Жилинскому. - начальнику Института пограничной службы.
Полковнику юстиции Олегу Шандаровичу присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции. Он возглавляет УСК по Гродненской области.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову.
"Белорусский партизан"
08:30 19/06/2020
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