Премьерный показ: Путин показал журналистам свою «тайную комнату»
Президент России Владимир Путин впервые принял журналистов в «секретном» кабинете в первом корпусе Кремля. В этом кабинете не проводятся публичные встречи, и раньше сотрудников СМИ туда не приглашали.
© Фото с сайта www.kremlin.ru
Российский лидер сделал исключение для журналистов, проводивших интервью «Россия. Кремль. Путин», анонс которого был показан в четверг на телеканале «Россия-1». Президент принял журналистов в кабинете, в котором проходят его рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников.
Путин рассказал, что рядом находятся еще несколько помещений: столовая и комната отдыха. В ответ на вопрос о том, какая в Кремле «энергетика», Путин сказал, что «даже не думает об этом».
08:35 19/06/2020
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