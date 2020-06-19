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Премьерный показ: Путин показал журналистам свою «тайную комнату»

Президент России Владимир Путин впервые принял журналистов в «секретном» кабинете в первом корпусе Кремля. В этом кабинете не проводятся публичные встречи, и раньше сотрудников СМИ туда не приглашали.

© Фото с сайта www.kremlin.ru

Российский лидер сделал исключение для журналистов, проводивших интервью «Россия. Кремль. Путин», анонс которого был показан в четверг на телеканале «Россия-1». Президент принял журналистов в кабинете, в котором проходят его рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников. 

Путин рассказал, что рядом находятся еще несколько помещений: столовая и комната отдыха. В ответ на вопрос о том, какая в Кремле «энергетика», Путин сказал, что «даже не думает об этом».
rosbalt.ru
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