Петиция с требованием освободить Виктора Бабарико за ночь набрала более 30 тысяч подписей
Сбор подписей ведется на платформе Change.org
Обращение адресовано четырем адресатам: Президенту, правительству в Госконтроль и в Верховный суд.
Мы, нижеподписавшиеся граждане Беларуси, требуем освободить из-под стражи кандидата в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико и прекратить преследования в отношении данного кандидата, членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его в роли кандидата на пост президента Республики Беларусь.
Задержание Виктора Бабарико является грубым нарушением человеческих прав в отношении самого Виктора Бабарико, а также граждан Республики Беларусь, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года.
Мы требуем обеспечить законность и равные возможности для проведения избирательной кампании всех претендентов на пост президента Беларуси, говорится в тексте петиции.
"Белорусский партизан"
08:12 19/06/2020
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