Акция началась в 18.00 у Белорусской филармонии, где альтернативные претенденты выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники пикета выстраивались в очередь, чтобы подписаться за претендентов. За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска - проспекту Независимости почти на 5 километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами. Причем, возле здания КГБ, где в изоляторе "американка" находится сам Виктор Бабарико и все задержанные по его делу, особенно рьяно.





Даже проливной дождь, гром и молнии не разогнал людей.





После 23.00 ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта Независимости, чтобы автомобилисты не поддерживали участников пикета, однако на тех участках, где движение было разрешено, водители продолжали сигналить.





Ближе к полуночи участники пикета разбились на несколько отдельных пикетов. Они периодически скандировали "Отпускай" с требованием отпустить задержанного в конце мая блогера Сергея Тихановского, задержанного накануне экс-банкира Виктора Бабарико и других активистов. Поплярным также стал лозунг "Вите надо выйти!" Его скандировали, глядя прямо в лицо милиционерам, там, где они решались подойти к протестующим.





Милиция в целом не препятствовала проведению пикета. Однако в отдельных местах милиционеры с помощью мегафона предупреждали участников митинга о незаконности их действий. Кроме того, на некоторые участки пикета вывели автозаки. Массовых задержаний не проводилось, хотя участники пикета сообщали о нескольких задержаниях.





Напомним, что в Беларуси 19 июня завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Пикеты по сбору подписей согласно белорусскому законодательству можно проводить законно и без разрешения властей..





По информации Центризбиркома Беларуси, по состоянию на утро 18 июня инициативные группы двух претендентов в президенты Беларуси сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами - действующий президент Беларуси Александр Лукашенко и экс-банкир Виктор Бабарико. В частности, инициативная группа Лукашенко сдала 364 тыс. подписей из заявленных 1,5 млн, группа Виктора Бабарико сдала около 150 тыс. подписей из 426 тыс.





Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Беларуси при наличии не менее 100 тыс. подписей в их поддержку.





По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" состоянию на 17 июня в Беларуси начиная с 6 мая за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы общим размером более Br90 тыс. В том числе были задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский , члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард.





Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.