В Украине следователи закрыли три уголовных дела против Порошенко

«На прошлой неделе три производства... были закрыты из-за отсутствия состава преступления», — сказала Венедиктова.





Генпрокурор отметила, что речь идет о делах о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и назначении членов Высшего совета правосудия.





Венедиктова добавила, что по-прежнему расследуются больше десяти дел, где фигурируют Порошенко и его приближенные, пишет Газета.ру



