Экс-президента Армении отпустили под $4 млн залога





Второго президента Армении освободят после уплаты залога. Перед этим суд первой инстанции отклонил три ходатайства стороны защиты: об освобождении под личное поручительство троих бывших премьер-министров Армении, освобождении под залог, изменении меры пресечения в связи с пандемией коронавируса.





В течение трех заседаний суд выслушал доводы стороны защиты, стороны обвинения, потерпевшей стороны. Судья адресовал многочисленные вопросы Роберту Кочаряну для прояснения его отношения к выполнению обязательств перед судом. Жалоба была удовлетворена частично - по части залога суд жалобу удовлетворил, а по части личного поручительства нет.





Сейчас Кочарян находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационное лечение. Админсуд страны ранее решил позволить ему оставаться там до окончания пандемии из-за того, что он находится в зоне риска.





Ранее Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны и получении взятки в особо крупном размере.





Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.





В июне 2019 года суд вновь его арестовал. Тогда Роберт Кочарян и его адвокаты на заседании суда не присутствовали в знак протеста.