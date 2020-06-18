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Требуем освободить Виктора Бабарико!

Пару часов назад на сайте change.org появилась петиция с требованием освободить Виктора Бабарико, и она набрала уже почти 12 тысяч подписей.

Требуем освободить Виктора Бабарико!

Буквально каждую секунду к требованию присоединяются все новые и новые белорусы. 

Мы, нижеподписавшиеся граждане Беларуси, требуем освободить из-под стражи кандидата в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико и прекратить преследования в отношении данного кандидата, членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его в роли кандидата на пост президента Республики Беларусь.

Задержание Виктора Бабарико является грубым нарушением человеческих прав в отношении самого Виктора Бабарико, а также граждан Республики Беларусь, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года.

Мы требуем обеспечить законность и равные возможности для проведения избирательной кампании всех претендентов на пост президента Беларуси.
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