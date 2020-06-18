Влиятельные евродепутаты описали Лукашенко два пути
Депутаты Европейского парламента Андрюс Кубилюс, Анна Фотыга, Михаэль Галлер, Анджей Галицкий, Сандра Калниете, Мириам Лексман, Зигфрид Мурешан, Радослав Сикорский, Виоля фон Крамон-Таубадель в открытом обращении призвали главу Беларуси прислушаться к голосу общества.
К чему призывают евродепутаты
"События в Беларуси в течение последних недель продемонстрировали, что граждане Беларуси хотят перемен. Это подтверждается и объективными опросами — люди хотят изменения в правительстве, изменения в политике. Это очевидный сигнал, который посылает гражданское общество Александру Лукашенко и друзьям Беларуси в Европе», — говорится в заявлении.
Евродепутаты отмечают, что перемены в Беларуси действительно нужны, и они не должны пугать ни белорусских граждан, ни власти Беларуси, и Евросоюз готов помочь Беларуси на ее пути к этим неизбежным изменениям.
В обращении подчеркивается, что только Беларусь может взять на себя ответственность за то, чтобы превратить эти изменения в реальность. Изменения могут касаться лидерства или политики, проводимой властями.
"История мировой политики дает ряд примеров, когда многолетние лидеры мудро слушали мирно высказанные гражданами требования перемен и сами инициировали радикальные сдвиги в своей политике, чтобы соответствовать этим требованиям. Сейчас Беларусь в ситуации, когда возможны оба альтернативных сценария развития", - отмечается в заявлении»
Евродепутаты пишут, что наблюдают как никогда ранее активное участие гражданского общества в поддержке альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. По их словам, существует явное разделение между теми, кто хочет сохранить статус-кво, и теми, кто ищет реальных перемен.
"Исходя из этого, 9 августа белорусский народ может сделать действительно стратегический выбор: продолжать по-прежнему — либо выбрать мудрый путь перемен. Оба решения белорусского народа были бы одинаково законными и уважаемыми при условии, что они принимаются на свободных и честных выборах», — говорится в заявлении.
Что предлагают Лукашенко
Однако, как отмечают евродепутаты, будет ли у белорусского народа возможность выбирать на свободных и справедливых выборах - это во многом зависит от личного решения Александра Лукашенко: будет ли у него мудрость услышать требования своих сограждан, или он решит подавить надежду на перемены недемократическими административными способами или даже силой.
В случае, если Александр Лукашенко выберет первый вариант, ему будет достаточно опираться на основные принципы:
а) прекратить преследование политиков, общественных и оппозиционных активистов, потенциальных кандидатов в президенты, в том числе Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, и освободить арестованных, в том числе Павла Северинца и других;
б) разрешить регистрацию кандидатов, собравших необходимое количество подписей, без умышленных административных препятствий;
c) обеспечить одинаковые условия агитации, включая средства массовой информации, для всех кандидатов;
d) гарантировать свободный, справедливый и прозрачный процесс выборов;
е) пообещать публично признать результаты выборов независимо от того, какими они будут;
f) наконец, пообещать, что если он победит на президентских выборах, то обеспечить свободные и демократические парламентские выборы.
По словам евродепутатов, такая позиция Александра Лукашенко даст возможность надеяться на изменение политики в Беларуси, возможно, без изменения лидера во власти.
И это, по словам авторов заявления, также создаст условия для того, чтобы ЕС открыл двери и Беларусь получила посредством программы сотрудничества и поддержки «Восточное партнерство» дополнительные выгоды, которые нужны Беларуси незамедлительно из-за пандемии и экономического спада.
Что будет, если снова применить силу
В случае, если Александр Лукашенко снова проигнорирует голос сограждан, как это было до сих пор, и выберет второй вариант, евродепутаты обещают резкую реакцию демократического сообщества в отношении Александра Лукашенко лично, его политического окружения и репрессивных структур.
"Репрессии, запугивание и аресты (в том числе демократической оппозиции) — не способ провести выборы или объединить страну, это просто циничные шаги, направленные на удержание власти любой ценой. Александр Лукашенко должен понимать, что ЕС не потерпит подобных действий и что они будут иметь последствия, включая возможные целенаправленные санкции против групп, физических и юридических лиц, и будут иметь влияние на решения ЕС относительно финансовой помощи Беларуси», — говорится в заявлении.
Евродепутаты надеются, что на этот раз такие меры не понадобятся, так как каждая власть должна слушать голос общества, которое требует перемен, а те, кто не хочет слышать, останутся на обочине истории.
"Беларусь-сильное и важное европейское государство. Сильные государства не боятся перемен. Изменения пугают только слабых", -- такими словами завершают заявление евродепутаты.
23:00 18/06/2020
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