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Бабарико: «Целью является не моя посадка, а запугивание народа»

Накануне обыска и «исчезновения» в ДФР Виктор Бабарико дал интервью Intex-press. По иронии судьбы он высказался по поводу возможного задержания.



На вопрос, почему, он на свободе, Бабарико ответил:

– Я точно не рвусь туда, как любой разумный человек. У меня нет желания сейчас призывать, что, если у вас есть доказательства, задержите меня. Готовность к этому есть, но желания большого нет.

Почему это, я не знаю. Мне кажется, что целью является не моя посадка, а запугивание народа. Хотят сформировать образ жулика, предателя, подонка, который предал друзей, создал империю, украл картины, которые перед этим вернули в страну, заплатив огромные деньги…

Логика подсказывает, что главный объект – не я.
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