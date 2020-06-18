"В совокупности с заявлениями в государственных СМИ и высказываниями действующего президента в адрес В. Бабарико, которые очевидно нарушают презумпцию невиновности, мы рассматриваем сегодняшние действия правоохранительных органов Беларуси как продолжение незаконного, политически мотивированного давления на одного из претендентов на должность президента, которое используется с целью принудить его отказаться от своего решения участвовать в выборах, а также наказать за выражение им своего мнения о происходящих в стране событиях, -- говорится в сообщении правозащитников.





В настоящем обращении мы просим обратить пристальное внимание также на нарушение прав одного из претендентов на должность президента и руководителя его инициативной группы, в том числе права не подвергаться произвольным задержаниям, права на доступ к юристам для получения правовой помощи по защите своих прав, и обратиться к правительству Беларуси с срочным призывом прекратить нарушения прав участников избирательной кампании, а также всех других граждан и соблюдать взятые на себя международные обязательства по уважению и реализации прав человека в Беларуси.





Мы также просим Вас принять все возможные шаги для того чтобы правительство Беларуси обеспечило, чтобы белорусские адвокаты могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; могли беспрепятственно консультироваться со своими клиентами; не подвергались санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций.





Мы будем продолжать информировать Вас о дальнейшем развитии ситуации с правами человека в Беларуси.





Напомним, РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет" и Правозащитный центр “Весна” обратились к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН с просьбой принять все соответствующие меры для оказания содействия в улучшении текущей ситуации с правами человека в Беларуси, а также в проведении честных и справедливых выборов.



