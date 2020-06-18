Стало известно, какой рейтинг у Лукашенко и Бабарико по официальным опросам
Телеканал Euronews опубликовал данные замера рейтингов претендентов в кандидаты на выборах президента Беларуси, которые провел на прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований.
Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.
По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем — Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% пока на 4-м месте.
21:42 18/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение