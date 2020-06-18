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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Глава МИД Швеции призвала Минск обеспечить проведение свободных президентских выборов

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала белорусские власти обеспечить проведение справедливых выборов и соблюдение основных свобод.


"Тревожные сообщения из Беларуси об арестах и запугивании мирных кандидатов и активистов в преддверии президентских выборов. Белорусские власти должны допустить свободные и справедливые выборы и обеспечить основные свободы", - говорится в заявлении Линде в Twitter.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", по состоянию на 17 июня в Беларуси начиная с 6 мая за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы общим размером более Br90 тыс. В том числе были задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
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