



"Все политические активисты, которые были задержаны без достаточных оснований, должны быть отпущены", - сказала она на пресс-конференции, комментируя события в Беларуси.





По словам главы Еврокомиссии, "власти Беларуси должны обеспечить содержательную конкурентную политическую борьбу на выборах 9 августа".



