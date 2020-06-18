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Глава Еврокомиссии призывает Минск вернуть свободу политическим активистам

Всех задержанных без достаточных оснований белорусских политических активистов следует отпустить на свободу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


"Все политические активисты, которые были задержаны без достаточных оснований, должны быть отпущены", - сказала она на пресс-конференции, комментируя события в Беларуси.

По словам главы Еврокомиссии, "власти Беларуси должны обеспечить содержательную конкурентную политическую борьбу на выборах 9 августа".

"Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими", - добавила она, передает "Интерфакс".
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