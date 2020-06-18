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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сына Виктора Бабарико отправили в СИЗО КГБ

Штаб претендента в президенты Виктора Бабарико сообщил, что его сына Эдуарда поместили в СИЗО КГБ.


"Поступил звонок девушке Эдуарда, сообщили, что он в СИЗО КГБ", -рассказали в штабе, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, где содержится Виктор Бабарико, там отметили, что "официально сведений не поступало".

В свою очередь близкая подруга Бабарико-младшего Александра Зверева написала в Facebook, что Эдуарда "обвиняют по статье "уклонение от уплаты налогов".

Как сообщалось, Комитет госконтроля Беларуси в четверг подтвердил задержание Бабарико. "Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - заявил глава КГК Иван Тертель.


Кроме того, Тертель заявил о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка и Бабарико. "Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал глава КГК.

Ранее также сообщалось, что силовики провели обыски в домах семьи Бабарико. Кроме того, в рамках дела Белгазпромбанка проведены обыски в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари" и страховой компании "Кентавр".

С 15 июня в Белгазпромбанке введена временная администрация.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
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