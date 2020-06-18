Светлана Калинкина: Пешка с усами

А услужливые генералы подносят ему "ломы и лопаты", хватая без дай-причины людей, арестовывая претендентов на президентский пост, их родных, близких, друзей еще до начала гонки.





Зачем? Лидия Ермошина в этот раз не справилась бы с "правильным" подсчетом голосов? Она вдруг разучилась? Лукашенко усомнился в верности своей боевой подруги? Но выборы по старому сценарию, когда во время кампании - демократия, а итогов голосования никто не видит, это не тот эффект. Не фурор!





А вот арест главного претендента - дело иное, это уже фурор - переход к диктатуре по африканскому образцу. Понятный и очевидный даже для тех, кто готов был Лукашенко все простить и все понять. С расчетом именно на таких, в голове он строил планы на сближение с Западом, на визит к Меркель. А вот теперь - в Москву и только в Москву. За сочувствием, за пониманием, за признанием, за деньгами. Склонив голову и на полусогнутых. "ДАРАГОЙ Уладзимир Уладзимиравич, я ж лягу пад танки радзи радной Расии..."





Сам, конечно, не ляжет, но нас положит.





Он действительно настолько потерял нюх, что со страху разгромил собственные планы и надежды выскользнуть из российской удавки? Или все-таки его умело ведут, им манипулируют, как марионеткой?





А вы знаете, это уже совсем не важно. Важен результат. Тут в последнее время много говорили, что Лукашенко - единственный гарант и защитник белорусского суверенитета. И что он оценил Беларусь, осознал ее ценность. Что он исправился. Ну, по крайней мере, начал исправляться.





Получите!





Вы думали, что этот человек игрок, стратег, "опытный лис", а он просто пешка с усами. Потому что раб своего страха. И, играя на этих страхах, его ведут в нужную сторону, как на дудочку крысолова.