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Светлана Калинкина: Пешка с усами

Чем нынешняя ситуация отличается от 2010 года? Тем, что Лукашенко в эти дни сам, собственноручно бьет стекла Дома правительства. Лупит истово, в последней надежде.

Светлана Калинкина: Пешка с усами
А услужливые генералы подносят ему "ломы и лопаты", хватая без дай-причины людей, арестовывая претендентов на президентский пост, их родных, близких, друзей еще до начала гонки. 

Зачем? Лидия Ермошина в этот раз не справилась бы с "правильным" подсчетом голосов? Она вдруг разучилась? Лукашенко усомнился в верности своей боевой подруги? Но выборы по старому сценарию, когда во время кампании - демократия, а итогов голосования никто не видит, это не тот эффект. Не фурор! 

А вот арест главного претендента - дело иное, это уже фурор - переход к диктатуре по африканскому образцу. Понятный и очевидный даже для тех, кто готов был Лукашенко все простить и все понять. С расчетом именно на таких,  в голове он строил планы на сближение с Западом, на визит к Меркель. А вот теперь -  в Москву и только  в Москву. За сочувствием, за пониманием, за признанием, за деньгами. Склонив голову и на полусогнутых. "ДАРАГОЙ Уладзимир Уладзимиравич, я ж лягу пад танки радзи радной Расии..." 

Сам, конечно, не ляжет, но нас положит. 

Он действительно настолько потерял нюх, что со страху разгромил собственные планы и надежды выскользнуть из российской удавки? Или все-таки его умело ведут, им манипулируют, как марионеткой? 

А вы знаете, это уже совсем не важно. Важен результат. Тут в последнее время много говорили, что Лукашенко - единственный гарант и защитник белорусского суверенитета. И что он оценил Беларусь, осознал ее ценность. Что он исправился. Ну, по крайней мере, начал исправляться. 

Получите! 

Вы думали, что этот человек игрок, стратег, "опытный лис", а он просто пешка с усами.  Потому что раб своего страха. И, играя на этих страхах, его ведут в нужную сторону, как на дудочку крысолова. 
Светлана Калинкина
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