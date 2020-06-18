+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Арестованным активистам добавили новые «сутки»

В Минске продолжились суды над уже арестованными на «сутки» активистами. Заседания проходили в формате Skype-конференции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


В суде Советского района активист Валентин Фролов получил сегодня 15 суток ареста. 8 июня активист уже был осужден на 15 суток.

В суде Первомайского района 17 июня активистка Ольга Николайчик получила очередные 15 суток за участие в акции возле Комаровского рынка, которая проходила во время сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты. Ее обвинили в выкрикивании лозунгов: «Жыве Беларусь!», «Уходи», «Ганьба» и др. Женщина успела сообщить, что сейчас находится в карцере. За последний месяц активистка получила уже 43 суток ареста.


Правозащитники узнали, что политик Николай Статкевич еще 27 мая заочно получил 15 суток за то, что 8 мая возлагал цветы на Военном кладбище. За участие в этом же мероприятии 15 суток получил и активист Сергей Спарыш.

15 суток сегодня добавили и Павлу Северинцу. До сегодняшнего дня ему присудили 75 суток административного ареста.

По данным правозащитников, новые «сутки» получили активисты «Народнай грамады» Вероника Мищенко, Александр Гречишников, Валентин Троцкий, активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
БАБАРИКО ПРОПАЛ, ДОМА ОБЫСК. ЛУКАШЕНКО УБИРАЕТ...
Петр Рудковский
Пакуль не позна...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru